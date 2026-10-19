Esta feria tendrá lugar desde el sábado 30 de octubre a las 17:30 horas hasta el domingo 1 de noviembre chaves.pt

Gran feria ambulante ideal para visitar a finales de octubre: más de 500 puestos de artesanía, comida y más

Las ferias son una excelente oportunidad para adquirir productos de calidad a buen precio. Gastronomía, artesanía, ropa, calzado y todo lo que te puedas imaginar suelen estar presentes en este tipo de feiróns, como se les llama en Galicia. Muchos municipios gallegos celebran su propia feria, ya sea semanal, mensual o incluso anual.

La cercanía con Portugal nos permite a los gallegos desplazarnos a los municipios del norte del país luso con apenas esfuerzo, disfrutando, así, de su cultura, idioma y gastronomía. Tanto si tenías pensado hacer una pequeña escapada como si no, hay una cita que no puedes perderte en Chaves el último fin de semana de octubre: la tradicional Feira dos Santos.

"La tradición vuelve a llenar las calles de Chaves"

Si estás buscando un plan diferente para finales de octubre, apunta esta cita. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la localidad portuguesa de Chaves celebrará su tradicional Feira dos Santos, uno de los eventos más emblemáticos de la región de Trás-os-Montes y una escapada ideal para los gallegos que quieran cruzar la frontera y disfrutar de tres días de tradición, comida y diversión.

Esta feria es la cita ideal de miles de miles de personas que quieren descubrir la cultura del municipio. Cada año se reúnen en ella vecinos, visitantes y comerciantes para disfrutar de su gran ambiente.

Uno de sus grandes atractivos es su gran oferta comercial, con más de 500 expositores y feriantes que llenarán las calles de productos para todos los gustos: artesanía, ropa, calzado, artículos tradicionales y productos regionales, entre otros muchos, que convierten este evento en "una de las ferias callejeras más grandes del país".

También estarán muy presentes la música, el folclore, las actividades de entretenimiento y diversión, y la tradicional feria de ganado, que mantienen viva la esencia de esta celebración tan arraigada en la cultura local.

La feria está organizada por ACISAT - Associação Empresarial do Alto Tâmega, en colaboración con el Municipio de Chaves, y se inaugurará el viernes 30 de octubre a las 17:00 horas, en el Aquanatur Palace.

"Del 30 de octubre al 1 de noviembre, descubre sabores, redescubre tradiciones, pasea por la feria y déjate envolver por el ambiente único de los 'Santos'", indican en la web.

Programación al completo de la Feira dos Santos en Chaves

Viernes 30 de octubre

10:30 horas: recorrido Gigantes del TEF y Concertinas do Monumento

13:00 horas: feria de artesanía, exposición de automóviles (Largo da Lapa), exposición de máquinas agrícolas (Largo da Lapa) y Sock Out (centro de la ciudad)

15:00 horas: arruada Trío Montenegro

17:00 horas: ceremonia de apertura (Aquanatur Palace)

21:30 horas: Belcanto Show Orquestra (Largo General Silveira)

Sábado 31 de octubre

08:00 horas: feria de ganado

10:30 horas: recorrido Bruxas do TEF y Concertinas do Monumento

11:00 horas: concurso de ganado

13:00 horas: festival gastronómico de pulpo

13:00 horas: feria de artesanía, exposición de automóviles (Largo da Lapa), exposición de máquinas agrícolas (Largo da Lapa) y Sock Out (centro de la ciudad)

14:00 horas: recorrido Academia Christinne Veen

15:00 horas: recorrido Bombos D'Ouro de Lamego

21:30 horas: DJs Night Festival con DJ Wild, DJ Fino y DJ Tabuada

Domingo 1 de noviembre