Viaje al pasado por la Ría de Vigo: Redondela volverá al siglo XVIII para recordar la Batalla de Rande

La Ría de Vigo viajará al pasado este fin de semana, al siglo XVIII. Un año más, Redondela (Pontevedra) conmemorará la Batalla de Rande, un episodio histórico clave para entender la Guerra de Sucesión española y que también formó parte del imaginario del escritor francés Julio Verne.

La Asociación Deportiva y Cultural de Rande y el Concello de Redondela —con colaboración de la Xunta y de la Diputación de Pontevedra— conmemorará la batalla que enfrentó el 23 de octubre de 1702 a españoles y franceses contra ingleses y holandeses. Como telón de fondo, el intento de proteger un precioso cargamento de plata y otras riquezas que los buques españoles traían de América.

La mayor parte de los actos de la XIII Festa de Conmemoración da Batalla de Rande se desarrollarán este sábado en el estrecho de Rande y en el entorno del museo Meirande. La programación arrancará a las 12:30 horas, con la llegada de embarcaciones tradicionales y el recibimiento de las autoridades, seguida por el desfile de la flota al ritmo que marcará el grupo de gaitas 'Asubíos'. A partir de las 13:00 horas se desarrollarán tres recreaciones teatralizadas.

Ya por la tarde, como informa Europa Press, a partir de las 17:00 horas, tendrá lugar la escenificación de la contienda, empezando por 'La decisión' (1ª parte) y 'La descarga'. En el interior del museo Meirande, se representarán a partir de las 18:00 horas en el camarote, 'La flota se queda en Rande' y 'La decisión' (2ª parte).

Las últimas representaciones del sábado serán 'Las setecientas' (19:00 horas) y 'El enemigo está en la ría' (20:00 horas). Paralelamente, a las 18:30 horas habrá una charla a cargo del divulgador cultural Xosé Couñago, sobre el patrimonio industrial de Rande. El broche final a la jornada del sábado será a las 20:30 horas, con el concierto 'O son do río' y, a las 21:30 horas, el espectáculo pirotécnico 'Arde o Mar', sobre el muelle.

Ya el domingo, habrá un desfile de la flota a las 11:30 horas y recibimiento musical a cargo del grupo de gaitas Tirapuxa, y a partir de las 12:00 horas se desarrollará el concurso infantil 'Debuxa a túa batalla de Rande'. Paralelamente se repetirán las recreaciones teatrales en el museo y la Rondalla de Redondela pondrá la música a partir de las 13:00 horas.