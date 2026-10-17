Buscan voluntarios para vivir gratis en una casa de campo con piscina a cambio de cuidar de 3 niños

Un padre divorciado busca ayuda para atender su casa y cuidar de sus tres hijos durante las semanas en las que están con él. Tiene una niña de 8 años y dos niños de 10 y 15 años, para quienes necesita apoyo, especialmente cuando sus responsabilidades como project manager en una empresa de logística le ocupan demasiado tiempo.

"Vivimos en una casa grande con piscina en el campo, pero estaría encantado de ofrecer transporte cuando fuese necesario", explica en un anuncio publicado en Workaway, una plataforma de intercambio cultural y voluntariado. La vivienda está a media hora de Vigo y, a cambio de la ayuda, ofrece alojamiento gratuito, sin establecer una estancia mínima.

Cuidar a los niños y hacer las tareas domésticas

Este padre busca voluntarios para los meses de octubre, noviembre y diciembre que puedan echarle una mano con el cuidado de sus tres hijos y las tareas domésticas. La ayuda se necesita especialmente durante las semanas alternas en las que los niños viven con él, ya que su trabajo le ocupa gran parte del tiempo.

La familia está formada por dos niños de 10 y 15 años y una niña de 8. El anfitrión busca, sobre todo, a alguien que pueda dedicarles tiempo y ayudarles a mejorar su inglés en el día a día. "Me gustaría aportar a los niños ayuda con su día a día preferiblemente en inglés", explica en el anuncio.

Pero esto no es todo. La colaboración también incluye el mantenimiento de la casa, aunque el padre procura implicar a sus hijos en las tareas domésticas: "Necesito ayuda con el cuidado de los niños y la casa, yo me encargo normalmente de todo, pero mi trabajo frecuentemente me tiene muy ocupado. Respecto a la limpieza, trato de integrar a los niños en las labores a modo de juego".

No establece una estancia mínima en el anuncio, por lo que la propuesta ofrece plena flexibilidad a quienes se animen a vivir esta experiencia.

Voluntarios a cambio de vivir gratis

A cambio de ayuda, este anfitrión ofrece alojamiento gratuito en una casa de campo de cuatro habitaciones, donde el voluntario dispondría de una habitación propia con baño privado.

La vivienda también cuenta con piscina y está rodeada de naturaleza, en un entorno súper tranquilo "con numerosos senderos para practicar senderismo o ciclismo", indica. Además, también añade que está a 5 minutos de la playa y a 30 minutos en autobús de Vigo.

Eso sí, se debe tener en cuenta una serie de horarios a la hora de la comida: "Desayunamos a las 08:00 horas. Luego almorzamos a las 15:00 horas (solo mi hijo mayor y yo) y cenamos a las 21:00 horas, junto con los niños más pequeños", expone.

Así que ya lo sabes, si eres nómada digital y te interesa vivir esta estancia mientras trabajas, o si simplemente quieres vivir la experiencia, no dudes en ponerte en contacto con él.