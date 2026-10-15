Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para pasarlo en grande Treintayseis

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para pasarlo en grande

Nos espera un tercer fin de semana de octubre de lo más animado. Empezaremos calentando motores el día de hoy con un concierto de King Dude, a quien le seguirá el mítico grupo español La Guardia y una de las nuevas voces del panorama musical nacional: Fran Laoren. Asimismo, podremos disfrutar de una adaptación musical de La Bella y La Bestia.

Otros planes destacados son la tercera edición del Mercado Cerámico del barrio olívico de Teis y una inigualable actuación del Mago Orbit, quien promete dejar boquiabiertos a toda la familia con sus trucos de magia al mejor estilo Las Vegas.

Conciertos del fin de semana

La Guardia actuará este fin de semana en Vigo Cedida

El jueves 15 a las 21:30 horas la emblemática sala La Fábrica de Chocolate recibirá a King Dude, también conocido como TJ Cowgill, músico estadounidense que lleva décadas liderando el folk americano más primitivo, llevando a la espalda una nueva ola de dark folk. ¡Una cita que no te puedes perder!

El viernes 16 a las 21:00 horas aterriza en el Teatro Afundación el grupo granadino La Guardia, uno de los grupos de pop-rock español más emblemáticos de la historia musical. La banda liderada por el legendario Manuel España se encuentra en plena gira, bautizada como Ruta 40, pues se trata de una emocionante celebración de su 40 Aniversario de éxitos.

El viernes 16 a las 21:00 horas será el turno de Fran Laoren de actuar en la sala Doppler de la ciudad olívica. Destaca por ser una de las nuevas voces del panorama musical español. Presentará en directo los nuevos temas de su trabajo San Marino.

MEDIUMNIDAD de Noelia Pace

Noelia Pace llega a Vigo con su experiencia 'MEDIUMNIDAD' Cedida

El sábado 17 a las 20:00 horas el Cine-teatro Salesianos recibirá a Noelia Pace, tanatóloga y médium, quien vuelve a España con su nueva experiencia teatral MEDIUMNIDAD.

Noelia Pace invita a su público a un viaje por la espiritualidad, la emoción y la reflexión sobre la vida, la muerte y el vínculo eterno con todos aquellos que ya no se encuentran presentes.

Gracias a sus herramientas de conexión individual y grupal, Noelia ayudará a su público a sanar de manera consciente y a entender que "la muerte no es un final, sino una transformación de la energía que nos constituye".

Espectáculo Acero 2.0 del Mago Orbit

Cartel del espectáculo 'Acero 2.0' del Mago Orbit Cedido

El domingo 18 a las 18:00 horas en el Auditorio Teatro Afundación podremos disfrutar del show del Mago Orbit: Acero 2.0, una experiencia inigualable de un show al más puro estilo Las Vegas.

No te lo pienses más y ven a pasar una tarde inolvidable con tu pareja, amigos o familia.

III Mercado Cerámico de Teis

Cartel de la edición de 2026 del III Mercado Cerámico Cedida

El sábado 17 desde las 10:00 y las 20:00 horas el Mercado de Teis acogerá un espacio monográfico que se desarrollará de manera paralela con las actividades propias de los comerciantes y usuarios del recinto.

A lo largo de toda la jornada se podrá disfrutar de la exposición y venta de artículos cerámicos junto a actividades complementarias como talleres, charlas, actuaciones musicales y mucho más.

Espectáculo de O Colectivo do Flow

Cartel de O Colectivo do Flow O Colectivo do Flow

El sábado 17 a las 20:30 horas la sala de Teatro Ártika acogerá un espectáculo de una de las compañías de teatro de improvisación más aclamadas de Galicia: O Colectivo do Flow.

Una sesión llena de humor, música, canto y baile que conseguirá transportar a todo su público al universo de O Colectivo do Flow. ¡No te lo pierdas!

La Bella y la Bestia. El Musical

Cartel del musical de La Bella y la Bestia Cedida

El domingo 18 a las 17:00 horas llega al Cine Teatro Salesianos el musical de La Bella y la Bestia, una adaptación de este popular cuento francés que ha marcado la infancia de niños de todo el mundo.

La Barbarie Teatro Musical te invita a sumergirte con ellos en el universo de Bella y la mansión de la Bestia, donde descubrirá hasta dónde puede llegar la magia y, sobre todo, que la verdadera belleza se encuentra en el interior de las personas.

Ópera María Callas - Sfogato de Pedro Víllora

Una escena de la ópera 'María Callas - Sfogato' Afundación

El jueves 15 a las 20:00 horas el Auditorio Teatro Afundación presentará la ópera bautizada como María Callas - Sfogato de Pedro Víllora, una obra en la que Callas encuentra a María a través de cinco obras clásicas.

O mio babbino caro, Vissi d'arte, Habanera; Adieu, notre petite table y Mon coeur's ouvre a ta voix son las obras elegidas para hacer de esta ópera mucho más que un simple espectáculo.

I Vigo en Marcha contra o Cancro

Cartel de la I carrera de Vigo en marcha contra o cancro Cedida

El domingo 18 tendrá lugar la primera edición de la Marcha contra o Cancro de la ciudad olívica, una iniciativa solidaria de RunRunRunVigo.

El programa deportivo del domingo dará inicio a las 10:00 horas con una carrera competitiva de 10 kilómetros. Una hora más tarde, a las 11:15 horas, darán inicio la andaina y la carrera de 15 kilómetros.

La salida y meta se encuentran en la calle Venezuela 34.

IX Festival de Cultura Sorda

Cartel de la edición de 2016 del Festival de Cultura Sorda Cedida

El sábado 17 a las 10:00 horas en el Teatro Afundación dará inicio la 9.ª edición del Festival de Cultura Sorda, un espacio único que reúne una gran variedad de expresiones artísticas realizadas por personas sordas.

El idioma para comunicarse entre los artistas y el público será el lenguaje de signos, de forma que todos los asistentes puedan disfrutar al máximo de esta experiencia y la riqueza cultural del colectivo.