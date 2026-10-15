El mercadillo navideño ideal para visitar desde el 1 de diciembre: 50 puestos de artesanía, comida y más

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Las calles de pueblos, municipios y ciudades se llenan de luces, adornos y decoraciones navideñas que crean un ambiente único. Durante estas fechas, es habitual disfrutar de diferentes actividades y planes en familia, especialmente aquellos pensados para los más pequeños, quienes viven la Navidad con mayor ilusión.

Uno de los planes más populares es visitar los mercadillos de Navidad, donde se pueden encontrar productos de todo tipo. Desde adornos para decorar la casa hasta productos gastronómicos típicos en estas fechas, estos puestos pueden ser la oportunidad perfecta para hacer compras navideñas o incluso encontrar algún que otro regalo navideño.

Mercadillo disponible a partir del 1 de diciembre

Las luces de Navidad en Braga, Portugal Instagram @municipio_de_braga

Los gallegos podemos presumir de muchas cosas, y una de ellas es nuestra cercanía con Portugal, que nos permite viajar al país luso con facilidad y llegar en coche a algunas de sus principales ciudades en poco tiempo.

Aprovechar los días de diciembre para hacer una pequeña escapada es una idea estupenda, especialmente si tenemos en cuenta que el norte de Portugal también cuenta con numerosos mercadillos navideños que merece la pena visitar.

Uno de los más emblemáticos es el que se celebra en Braga, una ciudad que cada año recibe a numerosos visitantes durante la Navidad. Si estás pensando en organizar una visita este año, debes saber que ya se han confirmado las fechas y horarios para este año.

El mercadillo de Navidad de Braga se celebrará desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027 en la Avenida Central, uno de los puntos más céntricos de la ciudad. Durante estas semanas, vecinos y visitantes podrán pasear entre sus puestos decorados para la ocasión y disfrutar del ambiente navideño mientras adquieren algunos de los productos.

En total, contará con 50 puestos destinados a promover y dar visibilidad a los artesanos, artistas, productores y comerciantes locales. La oferta incluirá una amplia variedad de productos, desde artículos de artesanía tradicional hasta productos agroalimentarios, además de sabores típicos de la temporada, como dulces navideños, propuestas gastronómicas y bebidas calientes.

Sin duda, una oportunidad perfecta para conocer los mejores productos locales y disfrutar de una escapada navideña a Portugal muy cerca de Galicia.

Horarios del mercadillo de Navidad de Braga