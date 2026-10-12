¿Cuándo se encenderán las luces de Navidad en Vigo este 2026? Estas son las fechas posibles

El 29 de julio comenzó la instalación de las luces de Navidad en Vigo. Desde ese día, la pregunta que ha rondado las cabezas de todos es: "¿Y cuándo se encenderán?".

Ese acto de encendido en el árbol de Navidad gigante de la Puerta del Sol es uno de los hitos de la celebración navideña del Concello, convertido en un punto de referencia para vigueses y turistas.

Como reitera el alcalde Abel Caballero desde el verano, la fecha exacta es "el secreto mejor guardado del mundo", y lo que se va conociendo son simples píldoras que rodean pero no desvelan cuál será el momento exacto.

Como todos los años, toca mirar el calendario para jugar a la lotería de adivinar qué día comenzará la Navidad "en el mundo", que será un fin de semana de noviembre.

Fechas posibles en noviembre

Este 2026, noviembre dispone de cuatro fines de semana posibles: el del 6-8, 13-15, 20-22 y 27-29. El primero y el último, es decir del viernes 6 al domingo 8 y del viernes 27 al domingo 29, podrían quedar descartados por prontitud y por tardío, respectivamente, además de las elecciones nacionales convocadas para ese último domingo.

De hecho, los tres últimos años se han celebrado en fechas similares a las del segundo y tercer fin de semana del mes: en 2025, el sábado 15 de noviembre; en 2024, el sábado 16 de noviembre; y en 2023, el viernes 24 de noviembre.

Si se atiende a los dos últimos años, la fecha del encendido de las luces de Navidad en Vigo en 2026 parece clara: el sábado 14 de noviembre o, en su caso, el viernes 13. Hay que recordar que el miércoles 11 de noviembre está convocada una huelga general por la vivienda, que podría afectar en la elección de este fin de semana.

Otro factor a tener en cuenta es la previsión meteorológica para ese fin de semana, aunque el año pasado la lluvia y los paraguas no impidieron que el encendido de las luces de Navidad se llevase a cabo igualmente.

Por el momento habrá que esperar al anuncio oficial de Caballero, pero parece que entre el 13 y el 14, principalmente, y el 20 y 22 estará la fecha elegida para que Vigo encienda la Navidad en el mundo.