Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para pasártelo en grande Treintayseis

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para pasártelo en grande

Este fin de semana podremos disfrutar de una serie de eventos en diferente salas y teatros, como los conciertos de la Orquesta Galega de Liberación, Liminal Project, As Ánimas y Boa Vista. Además, también podremos disfrutar de diferentes espectáculos en directo, como El Palacio del Pecado de Juan Dávila y Dreaming Bubble de Whitedream.

A estos eventos se le sumará el festival MusicaV de jazz, la tercera edición de la feria de minerales, fósiles y joyería y la obra de teatro Gigante de Josep María Mestres.

Conciertos del fin de semana

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El viernes 9 a las 20:00 horas la sala de Teatro Ártika presentará el nuevo proyecto de la Orquesta Galega de Liberación: Agora Guerrilla, un espectáculo de formato reducido que traslada la orquesta a una experiencia mucho más próxima, cruda y punk.

El sábado 10 a las 21:30 horas la sala de La Fábrica de Chocolate presentará un concierto doble de Liminal Project, trío británico caracterizado por fusionar post-punk con estilo de los 80, y As Ánimas, un nuevo proyecto de shoegaze/dreampop liderado por integrantes de Músculo! y Linda Guilala.

El sábado 10 a las 22:00 horas la sala MasterClub presentará un concierto de lo más especial, pues Boa Vista cumple su tercer año. Esta formación que rinde homenaje al legado de Buena Vista Social Club está liderada por músicos de Cuba, Galicia y Uruguay. ¡Prepárate para una noche de boleros, canciones y grandes éxitos de la música cubana!

MusicaV- IV Festival de Música y Jazz

Cartel de la edición de 2026 del festival MusicaV Cedida

A lo largo de todo el mes de octubre, desde el martes 6 hasta el 27, podremos disfrutar de la cuarta edición del Festival de Música y Jazz de la ciudad de Vigo: MusicaV.

El jueves 8 tenemos una cita con Vitruvia Club ft. Abe Rábade a las 20:30 horas.

Espectáculo El Palacio del Pecado de Juan Dávila

Espectáculo 'El Palacio del Pecado' de Juan Dávila Cedida

El viernes 9, sábado 10 y domingo 11 a las 20:00 horas el Auditorio Mar de Vigo recibirá al humorista español Juan Dávila, quien presentará al público olívico su espectáculo El Palacio del Pecado.

Esta sesión de comedia tan irresistible como impredecible estará protagonizada por Juan Dávila, quien usará sus mejores dotes de showman para improvisar el espectáculo más alocado y divertido que nunca hayas visto.

¿Tienes ganas de pecar? Entonces entra en El Palacio del Pecado de Juan Dávila. ¡Las puertas están abiertas!

III Feria de Minerales, Fósiles y Joyería

Cartel de la edición de 2026 de la feria de Minerales de Vigo Cedida

Desde el viernes 9 hasta el lunes 12 el Centro Comercial Plaza Elíptica acogerá la tercera edición de la Feria de Minerales, Fósiles y Joyería.

Los amantes y coleccionistas están de suerte, pues esta gran feria volverá a celebrarse con un amplio repertorio de minerales, fósiles, gemas y materiales geológicos.

El horario será de 10:00 a 21:00 horas.

Show de magia Dreaming Bubbles de Whitedream

Espectáculo 'Dreaming Bubbles' de Whitedream Cedida

El sábado 10 a las 17:30 horas el Cine-teatro Salesianos presentará Dreaming Bubbles, el show de Whitedream, conocido como el Mago de las Pompas de Jabón.

Este espectáculo es una experiencia ideal para disfrutar con toda la familia, donde los más pequeños de la familia quedarán atónitos con los trucos que Whitedream (Pierpaolo Laconi) presentará frente al Auditorio de los Salesianos.

Un show que te demostrará que la belleza y fragilidad de una burbuja pueden hacer creer en la magia a miles de personas.

Representación de Tristana - Otoño Lírico 2026

Representación de 'Tristana' en el Auditorio de Vigo Cedida

El inicio del mes de octubre anuncia una nueva temporada del ciclo de conciertos de Grandes Voces del Otoño Lírico 2026 de la Asociación Amigos de la Ópera de Vigo:

Domingo 11 a las 20:00 horas - Miguel Huertas-Camacho y Jorge Volpi presentan una adaptación a la ópera de la novela de Benito Pérez Galdós: Tristana. La historia se traslada al moderno barrio de Chamberí, donde se explorarán temas universales como el poder, deseo, libertad y la manipulación.

Representación de Gigante de Josep María Mestres

Representación de la obra teatral 'Gigante' de José María Pou Cedida

El domingo 11 a las 20:30 horas el Auditorio Teatro Afundación acogerá la representación de la coproducción del Teatre Romea y Grec Festival de Barcelona 2025: Gigante.

La historia protagoniza a Roald Dahl, representado por Josep María Pou, un escritor de renombre internacional que se ve envuelto en un gran escándalo debido a un artículo antisemita.

¿Se mantendrá firme en su decisión, arriesgando fama y reputación, o se disculpará públicamente? ¡Consigue tus entradas para descubrirlo!