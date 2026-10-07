Una experiencia gratuita permite conocer de cerca el marisqueo en la ría Pontevedra

Una actividad gratuita permite conocer de cerca el marisqueo de la ría de Pontevedra de la mano de Victoria López y María Jesús Martínez, mariscadoras de la Cofradía de Lourizán. La iniciativa, organizada por el GALP Ría de Pontevedra, comenzará este viernes a las 10:00 horas y tendrá como punto de encuentro el Colegio Sagrado Corazón de Placeres, en Pontevedra.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el teléfono 618 320 033.

Las personas participantes tendrán la oportunidad de acercarse directamente al trabajo de las mariscadoras, conocer cómo se desarrolla una jornada de marisqueo y descubrir los conocimientos acumulados a lo largo de años de experiencia en la ría.

La visita permitirá también comprender que detrás de la extracción del marisco existe un profundo conocimiento del medio, de las mareas y de los ciclos naturales, así como un trabajo continuado en torno al cuidado y la gestión de los recursos.