Un concurso de ideas para transformar el antiguo centro de salud de Panxón (Pontevedra)

El Concello de Nigrán convoca un concurso de ideas para transformar el antiguo centro de salud de Panxón en un centro intergeneracional pionero en Galicia. El objetivo es crear un espacio municipal donde jóvenes, niños y mayores dispongan de espacios propios y de convivencia común, con actividades dirigidas o espontáneas.

El concurso fue encargado al Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG).

"Buscamos eliminar la separación física y social entre generaciones, combatir la soledad no deseada, reducir el aislamiento de las personas mayores y fomentar su bienestar emocional y el intercambio mutuo, uniendo la experiencia de los mayores con la alegría y curiosidad de los más jóvenes", explicó el alcalde, Juan González.

Adicionalmente, y mientras se convoca el certamen, el Gobierno local consignará en el próximo pleno del martes 6 de octubre un total de 500.000 euros para la materialización de esta reforma integral, cantidad que en su momento cuantificaron los técnicos municipales.

El Centro de Salud de Panxón dispone de 514 metros cuadrados en una parcela de 310 metros cuadrados situada en el barrio de Area Alta, a escasos metros de Praia América-Panxón.