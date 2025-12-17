El tradicional mercado de Navidad de Nigrán (Pontevedra) abre sus puertas este viernes
El mercadillo de artesanía local Bulebule se celebrará en la Plaza do Concello hasta el domingo
Nigrán pondrá en marcha este viernes el tradicional mercadillo de invierno de artesanía local Bulebule, que se celebrará en la Praza do Concello hasta el domingo.
Estará formado por 24 puestos que ofrecerán propuestas de regalos, acompañadas de conciertos al mediodía y por la noche, talleres y espectáculos en el Auditorio anexo.
La inauguración, el viernes a las 19:00 horas, contará con el espectáculo de magia de Xulio Merino y un concierto.
Durante el fin de semana, la programación familiar ofrecerá talleres creativos de lettering, macramé, cerámica y joyería, además de actuaciones en vivo.