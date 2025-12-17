El tradicional mercado de Navidad de Nigrán (Pontevedra) abre sus puertas este viernes

El mercadillo de artesanía local Bulebule se celebrará en la Plaza do Concello hasta el domingo

Nigrán pondrá en marcha este viernes el tradicional mercadillo de invierno de artesanía local Bulebule, que se celebrará en la Praza do Concello hasta el domingo.

Estará formado por 24 puestos que ofrecerán propuestas de regalos, acompañadas de conciertos al mediodía y por la noche, talleres y espectáculos en el Auditorio anexo.

La inauguración, el viernes a las 19:00 horas, contará con el espectáculo de magia de Xulio Merino y un concierto.

Durante el fin de semana, la programación familiar ofrecerá talleres creativos de lettering, macramé, cerámica y joyería, además de actuaciones en vivo.

El sábado, comenzará con el cuentacuentos en inglés de Kids&Us Santa’s Elves – Un cuento de Navidad para vivir en familia a las 12:30 horas en el Auditorio, seguido de un concierto en sesión vermú. Por la tarde, a partir de las 19:00 horas, el Auditorio acogerá la obra de Tanxarina A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica, y la jornada continuará en la plaza con música en directo.

El domingo el mercado se despedirá con conciertos en sesión vermú a cargo de Covacanta y, por la tarde, con el espectáculo de magia de Óscar Fernández a las 17:30 horas.

La programación concluirá con una sesión de baile en el Auditorio a partir de las 19:00 horas.