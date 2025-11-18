Desafío en la sala: Vigo busca al mejor camarero de la provincia

El próximo martes, 25 de noviembre, el Island Club de Vigo acogerá Desafío en la sala/barra, el primer concurso para encontrar al mejor camarero o camarera de la provincia de Pontevedra.

Organizado por la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, Feprotur, el objetivo de esta iniciativa es poner en valor a unos profesionales imprescindibles en el turismo y se valorará su destreza, rapidez, agilidad y simpatía.

"En el sector hay un serio problema para encontrar camareros cuando se trata de un trabajo que te convierte en un prescriptor de tu ciudad o tu pueblo, son un eslabón fundamental en la hostelería. Dedicarles atención y crear un concurso para ellos nos parecía una muestra de la importancia que tienen", ha explicado César Sánchez-Ballesteros, presidente de Feprotur.

Como requisitos, los participantes tendrán que ser mayores de 18 años, tener un mínimo de un año de experiencia en bares, restaurantes o establecimientos de ocio nocturno de la provincia de Pontevedra.



Los primeros 25 candidatos serán los seleccionados para concursar. Un jurado profesional será el encargado de evaluar a los participantes que deberán poner a prueba su agilidad, su precisión, su atención y su presentación personal. El concurso premiará a los tres mejores.