Cuenta atrás para el encendido de las luces: Así avanza la preparación de la Navidad en Vigo

Una vez que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha desvelado el secreto mejor guardado, el de cuándo se encienden las luces de Navidad, la ciudad comienza una frenética cuenta atrás los próximos 11 días para que todo esté preparado para la ya tradicional fecha.

Los avances son significativos, por ejemplo, en la Alameda, donde el grueso de las casetas del Cíes Market ya están instaladas, al igual que el árbol de Navidad, una réplica en menor tamaño del de la Puerta del Sol, que volverá a ser el epicentro del encendido.

Desde este lunes, también se avanza en la decoración de la calle García Barbón. Ahora mismo, sólo hay un carril abierto al tráfico desde el cruce con República Argentina, con el resto ya vallado para recrear el corredor de Navidad que alcanza hasta el comienzo de la Puerta del Sol.

En esta zona, ya se puede ver la caseta en la que Papá Noel y la Cartera Real recibirán las cartas de los niños con los regalos que les piden este año.