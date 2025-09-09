Cuentas atrás Vigo para el Club de Lectura del MARCO: pronto se abrirán las inscripciones

El Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de Vigo es más que un espacio expositivo. También es el "espacio de encuentro" para vigueses y viguesas interesadas en la relación entre "la lectura y el arte", que pronto podrán inscribirse en su Club de Lectura.

Según ha avanzado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, este martes, el Concello abrirá el plazo de inscripciones el 17 de septiembre. "Es esta dimensión de un gran museo, que a través de su Club de Lectura relaciona la lectura y el arte", ha añadido el regidor socialista.

Además, ha explicado que el curso 2025-2026 arranca con tres grupos de lectura (dos presenciales y uno online). Las inscripciones deberán hacerse a través del correo electrónico en todos los casos.

Caballero ha asegurado que esta iniciativa ha tenido "un enorme éxito" en tiempos anteriores y que, incluso, el Concello recibió "demandas para ampliar el número" de lectores. En este sentido, ha adelantado que, "dependiendo del número de personas interesadas", podrían ampliar los grupos del Club de Lectura.