La tradicional cafetería gallega que visitó Feijóo en vacaciones: "Tomando un café y el roscón Alameda"

Hace unas semanas, el actual Presidente del Partido Popular desde 2022, Núñez Feijóo, se dejó ver por su tierra natal, Galicia, a donde suele volver en verano para disfrutar de sus vacaciones alejado del Congreso de los Diputados. Esta vez sorprendió con una fotografía que publicó en sus redes sociales acompañado del Presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Ambos acudieron a un popular establecimiento del municipio de A Guarda (Pontevedra), la cafetería - pastelería Alameda. Se desconoce si el encuentro entre ambos presidentes ha sido casual o si habían unido sus agendas para disfrutar de la experiencia en compañía.

Feijóo de relax en A Guarda

Durante las vacaciones, es común ver a los dirigentes políticos volver a sus lugares de origen para disfrutar, con familia y amigos, de unos días de descanso. Es el caso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a su Galicia natal.

En esta ocasión, se ha alejado de Moaña (Pontevedra), donde su pareja, la empresaria Eva Cárdenas y exdirectiva de Zara Home, compró una casona de piedra justo frente a la playa de O Con.

La localidad costera elegida ha sido A Guarda, la cual sirvió de escenario para un encuentro informal entre Feijóo y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que también se encuentra de vacaciones estivales.

Ambos líderes se dejaron ver juntos en la conocida Pastelería Cafetería Alameda, un negocio familiar fundado en 1990 por Manuel Lomba Domínguez y hoy gestionado por su esposa e hijos. Cuenta con un ambiente del todo acogedor y destaca por la elaboración artesanal de productos únicos.

Entre sus especialidades destacan el Roscón de Yema, típico de A Guarda. Se trata de masa tierna rellena de una crema de yema que encanta a todos los paladares y que además va decorada en la parte superior con unas bandas, también de yema. Una absoluta delicia.

La visita de Feijóo y Clavijo fue compartida en redes sociales por el líder popular, quien publicó una imagen junto a dos empleadas del local con la siguiente frase: "En compañía del presidente Clavijo, tomando un café y el roscón Alameda", haciendo referencia a uno de los dulces populares del local.

Entre las muchas reseñas que tiene este establecimiento destacan las que elogian el buen trato del servicio y la variedad de productos para comer que ofrecen. Los cafés y los pasteles son lo más mencionado, no así las tostadas, de las que dicen que son poco contundentes.