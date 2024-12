Estos son los mejores planes para este fin de semana de frío en Vigo

La Navidad seguirá siendo la gran protagonista de este fin de semana en Vigo. Las más de 11 millones de luces LED que adornan la ciudad iluminarán sus calles, deslumbrando tanto a los vigueses como a los visitantes con un espectáculo de luz único.

No obstante, con la bajada de temperaturas que estamos viviendo en Galicia, caminar por la ciudad puede no ser el plan más apetecible para muchos. Por ello, Vigo ha preparado una amplia oferta de actividades en el interior para que no falten alternativas de entretenimiento en los próximos días. La programación cultural cobrará un protagonismo especial, destacándose una variada selección de exposiciones, conciertos y espectáculos teatrales. Como siempre, para que no te pierdas nada, en Treintayseis hemos recopilado las mejores opciones para disfrutar de este fin de semana.

Navidad en Vigo

Hasta el 12 de enero, la ciudad vive la celebración de la Navidad, que, cada año congrega a cientos de personas en el centro de la ciudad. A las luces y adornos que ya brillan en la calle desde hace dos semanas, atracciones como la noria, el tiovivo y las instaladas en el Areal o el Cíes Market, se unen desde ya la pista de patinaje sobre hielo y los karts de Samil, además del Circo de Navidad, que arranca sus funciones.

amplia variedad de (más allá del mercadillo de la Alameda). Además, si prefieres evitar grandes multitudes pero seguir disfrutando de la magia que ofrecen las luces de Navidad de Vigo, la ciudad cuenta con una restaurantes en los que comer y cenar con vistas a la iluminación navideña (más allá del mercadillo de la Alameda).

Aquí puedes consultar todos los planes que ofrece la Navidad de Vigo.

Eladio Santos y Malu Salgado

El 12 de diciembre, cita con la solidaridad en La Fábrica de Chocolate. Eladio Santos y Malu Salgado, hija del ex del Celta y Real Madrid Míchel Salgado y una de las últimas apariciones en la música nacional, se juntan para la ONG Entreculturas.

El objetivo, recaudar fondos para la construcción de una escuela en Alotenango (Guatemala). Las entradas se pueden comprar en taquilla por 10 euros y también habrá una fila 0

Pandataria

Pandataria

Este jueves 12 diciembre, Cayetana Guillén Cuervo se subirá a las tablas del Teatro Afundación para representar Pandataria, una obra de teatro y danza y que se ha erigido como uno de los mejores espectáculos de las últimas ediciones del Festival de Mérida.

Julia A Maior, protagonista de esta historia, vive exiliada en esta isla de 1,54 km² sin poder salir. Con la llegada de Spinelli, Rossi y Colorni, bajo las órdenes de Mussolini, nace un paraíso para los descendientes de Julia, bajo el manifiesto Por una Europa libre y unida.

Las entradas para la obra, a las 20:30 horas, están a la venta en Ataquilla.

VARCO-Vigo de Arte Contemporáneo

VARCO

Del 12 al 15 de diciembre, el Auditorio Mar de Vigo acoge esta muestra que reunirá a más de 31 artistas de diferentes disciplinas, uno de ellos invitado que llegará desde Portugal.

VARCO-Vigo de Arte Contemporáneo se trata de un gran evento alrededor del arte y que también contará con música, coloquios, talleres y gastronomía. La entrada es gratuita.

Kinky Boots

Basada en un hecho real, Kinky Boots es un musical que hará al público reír a carcajadas, emocionarse, bailar y reflexionar; todo un subidón de adrenalina.

Contará con tres pases en el Mar de Vigo: uno el día 13 a las 20:30 horas y dos el día 14 a las 17:30 y a las 20:30 horas. Las entradas están a la venta en Teuticket.

Coral Casablanca

Coral Casablanca.

La Coral Casablanca, la más laureada de Galicia y la más antigua en activo de la ciudad, ofrecerá este mes una doble cita. Por un lado, el 13 de diciembre ofrecerán un concierto con la participación de las voces de los coros filiales de la Coral. Al día siguiente, el sábado 14, será el turno del clásico Concierto de Navidad.

En ambos casos, la cita es en el Teatro Afundación a las 20:30 horas. Para el primero, las entradas se pueden adquirir aquí. Para el segundo, también se pueden comprar en Ataquilla a partir de 9,60 euros.

Hey Hematoma

Los grandes temas de Siniestro Total sonarán los días 13 y 14 de diciembre en La Fábrica de Chocolate gracias a Hey Hematoma. Assumpta, Camino de la cama, Miña terra galega o Quienes somos, de dónde venimos, a dónde vamos estarán en el repertorio de estos conciertos que contará, además con la colaboración especial de una de los fundadores del mítico grupo vigués, Miguel Costas.

Las entradas están a la venta en Reserva Rock, Bar Princesa y Pick Up Discos por 15 euros; en taquilla costarán 18.

Dirty Suc

El rapero vigués Adrián González, más conocido como Dirty Suc, ofrecerá dos conciertos en la Sala Masterclub los días 13 y 14 de diciembre. En ellos, presentará su primer álbum, Los Niños De La Batea, que salió a la luz en junio de 2024.

En este enlace puedes comprar las entradas para el viernes, 13 de diciembre, ya que para el día 14 están agotadas. El precio es de 16,65 euros y la cita es a las 21:00 horas.

Concierto de L-Kan

El próximo 14 de diciembre, el icónico grupo de pop alternativo L-KAN promete transformar el Ocean Rock Bar Vigo en una fiesta inolvidable. Con su mezcla única de música electropop, teatralidad y crítica social, el grupo se caracteriza por ofrecer espectáculos interactivos y adaptados al contexto del momento y lugar. Este evento, dirigido a mayores de 18 años, se llevará a cabo de 22:00 a 00:00 horas.

L-KAN, conocido por su vestuario extravagante y discursos cargados de humor y reflexión, promete una noche de diversión que trasciende lo musical. Las entradas ya están a la venta: 12 euros anticipada y 14 euros en taquilla.

Talleres creativos en el Museo do Mar

Taller con Manuel Penín

La exposición 'Mareas' del reconocido pintor Manuel Penín, que se puede visitar desde el pasado 16 de noviembre en el Museo del Mar, abre las puertas de su universo

creativo a través de una serie de talleres artísticos gratuitos. Comenzando esta semana, niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de explorar diversas técnicas y materiales de la mano del artista, desatando su imaginación y conectando con el mar, fuente de inspiración para Penín.

Este fin de semana se llevarán a cabo los dos primeros talleres. El primero de ellos será el 14 de diciembre y está dirigido a niños de 3 a 5 años y, el 15 de diciembre se llevará a cabo otro para niños de 6 a 10 años.

Las plazas para los talleres son limitadas y requieren inscripción previa. Puedes reservar tu lugar de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, llamando al 986 247 750 o acudiendo al Museo do Mar de Vigo (Avenida Atlántida, 160).

Ballet Clásico de Cuba

La primera cita del mes con la danza clásica es con el Ballet Clásico de Cuba, que representará el día 15 a las 19:00 horas La Gran Suite de Navidad en el Auditorio Mar de Vigo.

Se trata de un espectáculo para toda la familia, en la que se recrean los momentos más bonitos y más conocidos de El lago de los cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces. Nos acompañarán personajes de Caperucita Roja, El gato con botas, Cenicienta, El reino de los dulces, El vals de las flores, el pérfido Cisne Negro y el Bufón más divertido de Palacio.

Aquí puedes comprar las entradas.