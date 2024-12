Del Fexturrón a las "Aldeas de Nadal": el espíritu navideño envuelve la comarca do Salnés

En la comarca do Salnés, la Navidad ya no espera al calendario, pues son muchos los municipios que adelantan con entusiasmo su programación y brillan más temprano cada año. Los distintos pueblos se afanan por transformar sus calles en escenarios de cuento, llenándolos de luz, color y ese inconfundible espíritu navideño que invita a soñar despierto. Este invierno, Cambados volvió a tomar la delantera con el encendido de su alumbrado festivo y la apertura de la entrañable Aldea do Nadal ya a finales de noviembre, marcando el inicio de una programación que promete envolver a la histórica villa marinera con la magia de estas fechas.

Pero Cambados no estará sola en este viaje navideño: el resto de municipios ya han dado el pistoletazo de salida a sus celebraciones o preparan los últimos detalles para deslumbrar durante el puente de la Constitución. La magia de la Navidad se despliega por toda la comarca, desde Vilagarcía de Arousa hasta Sanxenxo, convirtiendo cada rincón del Salnés en un escenario de ensueño. Cada programación festiva es una invitación para que las familias vivan momentos únicos, descubran la esencia más auténtica de estas fiestas y puedan crear recuerdos que permanecerán para siempre en su memoria.

La Navidad do Salnés empieza en Cambados

Aldea de Nadal en Cambados. J.M. García Bouzada

La Plaza de Fefiñáns vuelve a brillar como epicentro de la Navidad en Cambados. Desde el pasado 22 de noviembre, vecinos y visitantes disfrutan de la encantadora Aldea do Nadal y sus luces festivas. Este año, la programación incluye atracciones infantiles como hinchables y un scalextric de acceso gratuito, además de ludoteca, sesiones de baile, cine y las esperadas visitas de Papá Noel y los Reyes Magos. para los adultos, las jornadas enológicas del 13 y 14 de diciembre prometen deleitar el paladar con los vinos espumosos de las Rías Baixas.

La música también será la protagonista en estas fiestas en Cambados, con actuaciones en directo como Os Bolechas tocan nunha gran orquesta, conciertos de bandas locales y el espectáculo de Grisón Beat Box del sábado 4 de enero, cuyas entradas ya se encuentran disponibles desde los 10 euros en Ataquilla.com. Tampoco faltarán las tradicionales Badaladas e uvas da sorte y la Carreira Popular de San Silvestre para despedir el año con el mejor ambiente y energía.

Las fiestas más culturales de O Grove

Actividades culturales de esta Navidad en O Grove Concello do Grove O Grove

O Grove encendió su Navidad el pasado viernes 29 de noviembre al ritmo de la banda viguesa Broken Peach. Este año, el callejero local luce más iluminado y decorado que nunca, transformando cada rincón en un escenario de cuento que invita a vecinos y visitantes a sumergirse en la magia de estas fechas. Además, esta tamporada destacan las actividades culturales para sorprender a todas las edades, con un intenso calendario de citas que tendrán lugar tanto en la biblioteca como en el auditorio municipal. Escape rooms, espectaculos de narración como En Branca e Negra; obras teatrales como De algo hay que morrer o la función No Nadal toca… Maxia en la víspera de Nochebuena serán algunos de los muchos eventos cuyas entradas o inscripciones previas ya se encuentran en marcha. Además, los amantes del arte tendrán la oportunidad de visitar las dependencias de la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey y la exposición del XII Concurso Ernesto Goday.

El espíritu navideño del trindente arousano

Fexturrón 2021. Concello de Vilagarcía

A Illa de Arousa ya encendió su magia navideña en el primer fin de semana de diciembre, en un acto celebrado en la Praza do Regueiro. El protagonismo se lo llevó una espectacular corona transitable de seis metros de altura, que se ha convertido en el emblema de esta Navidad en el municipio isleño. El próximo 5 de diciembre también se sumarán al encendido de luces las localidades arousanas de Vilagarcía y Vilanova. En el caso de la capital arousana, el acto inagurual tendrá lugar alrededor de las 19:00 horas en la Praza de Galicia, aunque el epicentro festivo se repartirá entre la Praza da Independencia y el recinto de Fexdega. En dichos puntos se situarán la entrañable Aldea de Nadal y el Fexturrón, cuya pista de hielo y atracciones familiares harán las deleicias de grandes y pequeños a partir del 20 de diciembre.

El encendido y la programación en el resto de municipios

Ribadumia también dará luz a sus calles en la jornada del jueves 5 de diciembre. Será a partir de las 19:30 horas en la Praza do Concello. Esta cita familiar promete ser un deleite para los sentidos: con música, entretenimiento, brindis, rosca, castañas y chocolate caliente para todos los asistentes. Además, el concello premiará un año más la creatividad local con cerca de 900 euros en metálico y vales de compra en su concurso de decoración navideña para viviendas y establecimientos.

Iluminación navideña en el Concello de Sanxenxo Concello de Sanxenxo Sanxenxo

Tan sólo un día después será el turno de Sanxenxo, Meis y Meaño para sumarse al brillo navideño de la comarca. La capital turística de las Rías Baixas busca convertirse en todo un referente de la Navidad en el Salnés, reforzando su iluminación en las principales calles de Portonovo, el centro de Vilalonga y las distintas zonas del rural de Sanxenxo. Arcos, farolas y figuras decorativas llenará de magia cada rincón del concello, cuya mayor novedad se centra en la colocación de árboles de Nadal en el corazón de cada parroquia, los cuales serán decorados por las asociaciones locales. Además, del 6 de diciembre al 6 de enero, la programación navideña sanxenxina promete todo tipo de experiencias inolvidables de ocio: desde el clásico Mercadillo de Nadal al Bosque de Nadal en la Carballeira de Noalla, las visitas del Trasno Fantástico (14 de diciembre en Nauta) y del Grinch (23 y 28 diciembre, y el 3 de enero en la Praza dos Barcos), la Ciclocabalgata de Papa Noél o el Belén Vivinte, así como el Fin de Ano Adiantado y una infinidad de actividades más diseñadas para toda la familia.

Meis aprovecha el puente de la Constitución para iluminar su callejero. En la Praza de España, un encatador techo de bombillas y una gran corona real se alzan como protagonistas de su decoración festiva. Las parroquias del municipio tampoco se quedan atrás, brillando con arcos de luz que complementan la iluminación aportada por las Comunidades de Montes de Paradela, San Martiño y el Club de Fútbol da Armenteira. Como novedad, los Reyes Magos visitarán cada una de las siete parroquias antes de culminar su recorrido con la tradicional recepción en la Praza de España. Por su parte, Meaño repetirá su icónico tridente decorativo: la botella de vino con su copa, el enorme corazón do Salnés y un saxofón de grandes dimensiones, que volverán a iluminarse el 6 de diciembre junto con el resto de alumbrado navideño.