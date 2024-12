Los mejores planes para disfrutar del fin de semana del puente de diciembre en Vigo

Con los hoteles de la ciudad rozando el 100% de ocupación, Vigo se convertirá en un hervidero de actividad durante este fin de semana. El atractivo turístico de las luces navideñas sigue creciendo y, sin duda, serán las grandes protagonistas. La ciudad estará repleta de visitantes, y muchos vigueses aprovecharán la ocasión para escaparse durante el puente festivo.

Lino Escurís / Treintayseis Estos son los sitios de Vigo donde no puedes dejar de sacarte una foto esta Navidad

Sin embargo, quienes opten por quedarse en la ciudad podrán disfrutar de una variada oferta de actividades que no decepcionará. Vigo acogerá durante los próximos días numerosos eventos pensados para todos los gustos, desde el emocionante partido del Celta en Balaídos hasta actividades especialmente diseñadas para los más pequeños.

Navidad en Vigo

El puente de diciembre es en una de las fechas más señaladas de la Navidad en Vigo. Serán miles las personas que acudan a la gran urbe gallega para ver brillar los más de 11 millones de luces LED y dar la bienvenida a la temporada navideña.

A las luces y adornos que ya brillan en la calle desde hace dos semanas, atracciones como la noria, el tiovivo y las instaladas en el Areal o el Cíes Market, se unen desde ya la pista de patinaje sobre hielo y los karts de Samil, además del Circo de Navidad, que arranca sus funciones.

Sin embargo, para aquellos que prefieran escapar de las grandes aglomeraciones, cabe recordar que las luces de Navidad de Vigo permanecerán encendidas hasta el 12 de enero, por lo que todavía quedan muchos findes de semana para disfrutar del espectáculo.

Celta-Mallorca

Bufandas del Celta en Balaídos. RCCELTA

El viernes 6 de diciembre, a las 21:00 horas, el Estadio de Balaídos será el escenario de uno de los últimos partidos del año para el Celta. El equipo celeste se enfrentará al Mallorca en un encuentro que promete emociones y buen fútbol. Todavía quedan entradas disponibles para presenciar el espectáculo en directo desde el estadio, con precios a partir de 20 euros

Queen for Kids

El viernes 6 de diciembre, festivo, el Teatro Salesianos ofrece un plan para toda la familia. De la mano de Show Must Go, llega a Vigo 'Queen for Kids', un espectáculo para disfrutar de la música de la banda británica.

Música en directo, animación, juegos y más sorpresas llenarán una jornada que arrancará a las 18:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en Ataquilla a partir de 13,60 euros. Los menores de 24 meses que no ocupen butaca accederán gratuitamente.

Conciertos en 'El Contrabajo'

La sala El Contrabajo, situada en la Rúa Venezuela 82, ofrece una intensa programación musical esta semana. Este jueves 5 de diciembre a las 21:30 horas, se presentarán Fúlmine, con su psicodelia punk ruidosa de Betanzos, y Proyecto Paralelo, una banda viguesa de post-punk con directos cargados de improvisación. Las entradas se pueden adquirir en el local por 6 euros.

El sábado 7 de diciembre a las 20:00 horas, será el turno de Frakture, grupo vizcaíno de thrashcore inspirado en leyendas como Sepultura y Kreator; Malheira, power trío ourensano de metal galaico; y Txuvasko, banda local de punk-rock. El precio de la entrada es de 10 euros.

Espectáculo infantil en el Vialia

Este sábado 7 de diciembre a las 17:30 horas, la compañía Paporrubio ofrece "Varietés do animalario", un espectáculo infantil con el que los más pequeños de la casa se lo pasarán en grande. En un contexto humorístico y divertido "una zorra y un lobo se ven envueltos en un conflicto por la propiedad de un peral con siete peras a la que, misteriosamente, le van desapareciendo las peras una a una. En un giro en los roles habituales de estos dos personajes, el lobo y la zorra se vuelven vegetarianos y son rechazados por sus grupos habituales de compañía".

Lareira Market

El Centro Comecial Vialia de Vigo acogerá un mercadillo artesanal por Navidad Cedida

El sábado 7 de diciembre se inagura el Lareira Market en la Plaza Pública del Centro Comercial Vialia, un mercado navideño de artesanía donde diversos artistas locales y emergentes tendrán la oportunidad de mostrar su talento al público. Su horario será de 10:00 a 22:00 horas, y estará abierto los viernes, sábados y domingos desde el 6 de diciembre hasta el 29 del mismo mes.