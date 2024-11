El pueblo cerca de Vigo que debes visitar este otoño: increíbles bosques verdes llenos de historias

Fraga do Rei, en Pazos de Borbén

Cualquier época del año es buena para hacer un mini viaje que nos ayude a desconectar de la rutina y recargar energías. Vigo y su área metropolitana albergan infinidad de rincones donde relajarse y disfrutar de una excelente gastronomía sin gastar un pastizal. El tiempo parece que nos está acompañando este otoño y en Galicia hay que aprovechar esos momentos antes de que la lluvia haga de nuevo acto de presencia y las temperaturas también comiencen poco a poco a bajar.

En la vertiente centro-meridional de la provincia de Pontevedra, a poco más de 25 minutos en coche de Vigo, se localiza un mágico pueblo que deberías visitar este otoño. Podría ser Soutomaior o Fornelos do Monte, pero en esta ocasión nos vamos a desplazar hasta Pazos de Borbén para hablar de la sorprendente belleza de un espacio con un importante patrimonio cultural, monumental y sobre todo paisajístico.

Un importante patrimonio cultural y paisajístico

Pazos de Borbén Concello de Pazos de Borbén

En los últimos años se han popularizado destinos al otro lado del océano Atlántico y del sudeste asiático, pero la realidad es que no hace falta viajar a la otra punta del mundo para fotografiar enclaves de gran belleza. Y es que en gran parte del territorio de Pazos de Borbén, que se divide en ocho pequeñas parroquias (A Ermida, Amoedo, Borbén, Cepeda, Moscoso, Nespereira, Pazos y Xunqueiras), la naturaleza se mantiene casi intacta.

La cultura del agua que existe en la zona se ve reflejada en varias rutas de senderismo, como el Sendero de Xunqueiras (PRG-26), la Levada de Casqueiros y la senda homologada de la Fraga de Barragán (PR-6164), que discurre en paralelo a la cuenca del río del mismo nombre, con diferentes desniveles y a lo largo de unos 17,3 kilómetros. También está la Ruta de los Miradores, que ofrece unas panorámicas inigualables de todo el Valle del Borbén.

Pasos elevados, molinos y canales forman parten del patrimonio etnográfico que lamentablemente se va perdiendo con el paso de los años. Aún así un bonito ejemplo de molino en buen estado de conservación es el Molino de Fonte Cueva. También merece la pena acercarse hasta el Molino de Xacinto, en Xunqueiras. En Pazos de Borbén hay unos 60 molinos, la mayoría sencillos y pequeños, aunque también podemos encontrar algunos de grandes dimensiones a los que llegaba el agua mediante un acueducto.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de este municipio a 25 minutos de Vigo, que celebra varias fiestas gastronómicas a lo largo del año. La Fiesta del Huevo (Festa do Ovo) es una de las celebraciones con mayor arraigo y tiene lugar a principios del mes de mayo en la parroquia de Nespereira. La verbena cuenta con diferentes eventos que culminan con una gran comilona en la que el plato principal es el huevo con chorizos y patatas.

La tradición gastronómica se materializa también en la Festa da Cacheira o la de la Chula.

Increíbles tesoros arqueológicos

Grabados rupestres en Castro do Coto do Corno Concello de Pazos de Borbén

En Pazos de Borbén encontramos también auténticos tesoros arqueológicos. "Los primeros yacimientos encontrados dan una cronología que va desde el 3000 al 1800 a. C., pero sin duda el marco cronológico más documentado es el correspondiente al de la Edad de Bronce", apunta el Concello. En Borbén existen grabados rupestres en Castro do Coto do Corno y en la también conocida Pedra das Teixiñas, que se encuentra muy cerca del mirador de Santo Aparecido.

En la Casa da Rapadoira, en Moscoso, se pueden observar combinaciones circulares y un posible pie humano, mientras que en Cedepa existen petroglifos de motivos geométricos en Cavada de Santiago.

En último lugar, y no por ello menos importante, aunque en Pazos de Borbén no hay ejemplos de construcciones monumentales, sí encontramos pequeños conjuntos arquitectónicos interesantes: multitud de iglesias datadas en los siglos XVI, XVII y XVIII, así como varios petos de ánimas a los que la gente hoy en día continúa llevando ofrendas como patatas y maíz con formas raras.