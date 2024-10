La broma entre amigos de Vigo con un currículum que se hizo viral: “Se nos fue de las manos”

Hacer un currículum no es fácil; en poco espacio hay que tratar de condensar toda la formación y sabiduría que uno atesora con el objetivo de resultar un candidato atractivo, hasta el punto de convertirse en algo parecido a una maleta de vacaciones, lleno de "porsiacasos".

Eso debió de pensar Tincho, el dueño del asador O Lar das Artes, situado en Matamá, cuando buscaba personal y le llegó un documento tan delirante que no dudó en compartirlo.

"Soy una persona proactiva, me gusta cocinar y no tengo reparos ni ningún tipo de manía, cocino cualquier cosa, como si es carne humana", se presenta el potencial candidato, que añade que tiene "sídrome de Tourette", por lo que no puede ponerse nervioso, aunque "rara vez" le da.

Licenciado en Contabilidad y diplomado en Finanzas por la Universidad de Alta Pina, como experiencia presenta dos trabajos de camarero y uno como parrillero. En este último, explica, no le fue bien porque se enrolló con la mujer del dueño; "ahí no llaméis", puntualiza. En uno de los trabajos como camarero, confiesa que le echaron porque su jefe le dijo que "sudaba mucho y daba mala imagen".

El nivel de surrealismo del documento lo llevó a ser compartido por una de las cuentas referentes del sector de la hostelería, @soycamareroo, que suma más de medio millón de seguidores en sus redes.

Lo más curioso es que nada de esto era cierto; se trataba de una "simple" broma de dos amigos del dueño de O Lar das Artes que, al enterarse de que buscaba un camarero, decidieron mandarle un currículum ficticio.

"Pensamos que la cosa iba a quedarse ahí"

Iban González y Jaime Luces son los artífices de todo esto. Iban redactó y maquetó en una plantilla y Jaime se lo envió a Tincho. "Pensábamos que la cosa iba a quedarse ahí y echarnos una risas después con él cuando lo viésemos", explica Ibán, voz y guitarrista de Los Marcianos, a Treintayseis. Pero Tincho lo compartió y, tras ser publicado por @soycamareroo, todo se desmadró.

Llamadas, cientos de comentarios en las redes y hasta peticiones de televisiones para entrevistar al dueño del asador. "Ahí ya nos sentamos con él y le dijimos que era todo una broma", añade Ibán.

"Cómo se nos fue de las manos y que se haya convertido en esto, sí que no nos lo esperábamos", confiesa entre risas. A pesar de que no se trataba de una persona real que buscaba trabajo ni una campaña de márketing, como sospechan algunos en las redes sociales, el resultado ha sido de lo más satisfactorio para Tincho.

"No queremos engañar a nadie ni que parezca una estrategia de márketing, porque no lo fue, aunque al final resultó serlo, porque le están subiendo las reservas", asegura Ibán.