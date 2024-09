¿Qué hacer hoy, sábado 28 de septiembre, en las Festas do Cristo de O Porriño (Pontevedra)?

Este sábado es el penúltimo día de las Festas do Cristo de O Porriño tras 26 días de celebración ininterrumpida.

Batallas de baile y de improvisación, balonmano y mucha música entre las actividades programadas para este día. Todos estos planes y mucho más puedes consultarlos en la agenda de Treintayseis.

A las 11:00 horas arrancará la jornada con la Batalla de Baile en la Praza Arquitecto Antonio Palacios, que se prolongará hasta las 23:00 horas. La Praza do Cristo acogerá un concierto sesión vermú de la Argonat Band a las 12:00 horas y desde esa hora habrá animación callejera con charangas y batucadas hasta las 14:00 horas, y que se retomarán por la tarde de 18:00 a 20:30 horas.

A las 17:00 horas el Auditorio exterior del Centro Cultural acogerá la Batalla de Gallos y una hora después, a las 18:00 horas, se disputará un partido internacional del Club Balonmán Porriño en el Pabellón de los Deportes.

A las 19:00 horas actuará la Banda de Música municipal de Caldas de Reis en la Praza do Cristo y la música seguirá en la Praza de San Sebastián con el festival Montando Cristo a partir de las 20:00 horas con Stoned at Ponpeii, Zalomon Grass, No One Alive y Septiembre Negro.

El día rematará con una verbena con la Orquesta Royal Espectáculo y música DJ a partir de las 22:00 horas en la Rúa Domingo Bueno.

Aquí puedes consultar toda la programación de las Fiestas del Cristo de O Porriño día a día.