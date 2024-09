Denuncian las condiciones para alquilar un piso en Vigo: "No doy crédito ante tanta estupidez"

Alquilar un piso es, hoy en día, una misión a veces imposible; los precios y las exigencias de muchos arrendadores suponen, a veces, barreras infranqueables para los que se encuentran en búsqueda de un lugar donde vivir.

En esa "aventura" está la viguesa Aimara Cabezas, @aimaaracabezas en Instagram, que se ha sorprendido por uno de los requisitos que se exigían para alquilar un piso. Se trata de una vivienda de 35 metros cuadrados y una habitación en la calle García Barbón, frente a la iglesia de Santiago de Vigo, según reza la descripción publicada en un portal inmobiliario. El precio, 570 euros al mes.

"Me puse en contacto con ellos y recibí el siguiente mensaje con las condiciones que ponía el propietario", explica Aimara a Treintayseis. Entre esas condiciones, estaba la que indignó a la viguesa y que decidió subir a las redes sociales.

En el extracto del mensaje se puede leer: "No se admiten mascotas en la vivienda. Y uno de los requisitos del propietario es que el inquilino no sea extranjero". "No doy crédito ante tanta estupidez", ha escrito en la storie que ha publicado Aimara acompañando al texto del mensaje ante esa "condición racista".

Captura de la storie de Aimara Cabezas. null

"Directamente no les contesté", asegura la viguesa. "Varias personas de mi entorno me han contestado asombrados", añade Aimara, que sigue en su proceso de búsqueda.