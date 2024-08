La 'Festa do Viño do Condado de Tea' regresará a Salvaterra de Miño este mes de agosto

Imagen de una edición anterior de la Festa do Viño do Condado do Tea. Concello de Salvaterra

La LXV Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de Interés Turístico de Galicia, regresará a Salvaterra de Miño a finales de este mes de agosto, concretamente, los días 23, 24 y 25. La regidora local, Marta Valcárcel, el presidente de la "Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos", Antonio Alén, y la edil de Cultura, Lorena Soto, fueron los encargados de desgranar la programación para esta nueva entrega.

En este 2024 y debido a la gran afluencia de público cosechada en ediciones anteriores, se ampliará el recinto del evento a toda la muralla y hasta la Praza do Castelo. En este punto se ubicará un segundo escenario para albergar conciertos.

Este año conforman el cartel de artistas y grupos Luar na Lubre, De Vacas, Roi Casal, Momboi, Club Naval, D’Crooners, Somoza Trío, Black Lovers y Lenha Verde, tal y como precisaron desde el Consistorio.

También se incrementará el número de bogegas participantes: Serán cerca de 30 y más de un centenar de referencias de vinos. Del mismo modo, también habrá más puestos de comida.

Sergio Pazos, actor, cómico, presentador y reportero; será el encargado de dar lectura al pregón el domingo, a partir de las 13:00 horas. Previamente se celebrará el XXX Gran Capítulo da Cofraría do Viño Condado do Tea e Espumosos por el que se nombrará, como nuevos cofrades, a Vanesa González Martínez, Alba González Castro, Ricardo Briz de Labra, Miguel Ángel Alonso Fernández y Miguel Pérez Barros -además del propio pregonero-.

Las catas comentadas supondrán el inicio de la fiesta

La inauguración de la fiesta será el viernes 23 de agosto, a las 20:00 horas, en el recinto de la muralla, aunque comenzará de manera extraoficial con las catas comentadas a lo largo de toda la semana. En este sentido, las bodegas ofrecerán degustaciones de manera gratuita -del 19 al 23 de agosto, en la Casa do Viño-.

El Túnel do Viño también regresará este año el viernes, día 23, y el sábado, día 24 de agosto. Se podrán degustar todos los vinos de la subzona del Condado do Tea a un precio de 15 euros.

Las inscripciones para todas las actividades tendrán que realizarse a través del teléfono 617 148 866 o bien mediante el correo electrónico museocienciavino@concellodesalvaterra.org.