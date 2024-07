Yago Grela, el gallego que portó la llama olímpica por París: "Fue como una película"

"Es una experiencia que nunca me podría haber imaginado". Así de exultante estaba el vigués Yago Grela tras convertirse en uno de los portadores de la llama olímpica en París, acto que se celebró ayer lunes en la capital parisina, donde se disputarán los Juegos Olímpicos este 2024, que arrancan en 10 días.

Entre los 10.000 portadores, entre atletas y personalidades, el Comité Olímpico reservó unas plazas para "gente normal" que, como requisito, intentasen mejorar la sociedad. Su ahora mujer fue la que lo nominó: español, amante de la cultura francesa, la literatura y la historia, lo que más le gustó al Comité, según cuenta el propio Grela a Treintayseis, fue "el respeto por la multiculturalidad" que mostraba.

Desde hace más de medio año, Yago conocía que viviría esta experiencia en primera persona; durante ese tiempo le iban informando, enseñando y formando, ya que "el protocolo es muy grande".

Yago Grela paseando con la antorcha olímpica. Cedida

El lunes fue el gran día. El vigués fue el último de todos los porteadores, que se desplazaban en un autobús por las calles parisinas y la Policía abriéndoles paso. "Es de película", resalta cuando explica todo lo que vivió. "Cuando me bajé del bus me dieron la antorcha apagada me tocó esperar unos 10 minutos y todo el mundo pidiéndome fotos y selfis, que para una persona normal, como yo, es un sentimiento súper raro y súper chulo", rememora.

Su predecesor con le pasó el fuego con "un beso de antorchas" y con la llama encendida comenzó su recorrido: unos 400 metros en una plaza, la del Ayuntamiento del XV Distrito de París, repleta de gente. Allí, le recibió la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, precisamente en el mismo lugar donde, un mes antes, se había casado.

Yago Grela en el momento de encender la antorcha. Cedida

Era una manera perfecta de cerrar el círculo: su pareja, a la que conoció hace 10 años en Canadá mientras ambos aprendían en inglés y con la que se casó en el Ayuntamiento del XV Distrito fue la que apostó por Yago Grela, tras dos años de vida común en París, para que viviese lo que, todavía hoy, es un sueño.