Fiestas del Carmen 2024 en Marín (Pontevedra): Panorama, Café Quijano, Combo Dominicano y más

Las fiestas del Carmen de Marín (Pontevedra) prometen este 2024. Un concierto de la Banda de Música de Marín, un pasacalles con Máis Cantos y una batalla de flores darán el pistoletazo de salida a los festejos, que tendrán lugar del jueves 11 al martes 16 de julio en la Alameda, en el entorno de la plaza de Abastos y en la plaza España, entre otras ubicaciones.

La lectura del pregón correrá a cargo de la escritora Arantza Portabales y está programada para la jornada del viernes 12, a partir de las 21:00 horas, en la Alameda, espacio que también albergará la III edición de la Festa do Viño Adegas Ribeiras do Morrazo. Los interesados podrán acudir en horario de mañana, de 11:00 a 15:00 horas, y de tarde, de 20:00 a 00:00 horas.

Café Quijano -conocido por canciones, como La Lola, Me enamoras con todo, Robarle tiempo al tiempo y No me reproches- estará el sábado 13 en las fiestas del Carmen de Marín. Ese día también tendrá lugar la XXVII edición Festival Folclórico Internacional de Baile Airiños de San Xulián y una verbena a cargo de la orquesta New York.

El turno de la orquesta Panorama será el domingo 14, que con su flamante 'IA Tour 2024' promete "emociones fuertes" y sacar a bailar a todos los asistentes: pequeños y mayores. También estará la orquesta Marbella (lunes 15) y el Combo Dominicano (martes 16).

El Día del Carmen, 16 de junio, será el último días de festejos, si bien la agenda de actividades arrancará a primera hora del día, sobre las 11:00 horas, con la entrega de Reais Despachos y pasacalles por las calles de Marín. También habrá una misa solemne y una ofrenda floral a la Virgen del Carmen, además de actividades infantiles para niños.