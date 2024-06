De Carlos Jean a la Panorama: Así fue la boda del excéltico Jonny Otto en Nigrán

El excéltico y actual defensa del PAOK de Salónica, Jonathan Castro -más conocido como Jonny Otto- se casó este pasado fin de semana en Moaña con su novia de toda la vida y madre de sus dos hijos, Norma Fernández.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia del municipio el pasado sábado, día 8 de junio, a las 16:30 horas. La celebración contó con un coro góspel y se ambientó con velas y rosas blancas. Tampoco faltó el confeti.

La fiesta continuó en el Pazo de Cea, en Nigrán, en donde se dieron cita todos los invitados. El grupo Third Floor -que también actuó en la boda de José Luis-Martínez Almeida- fue el encargado de romper el hielo. La animación no se detuvo, pues, al estilo de las grandes verbenas gallegas -no faltaron los fuegos artificiales y los coches de choque-, la propia Panorama hizo su aparición para un pase especial. A su término, Carlos Jean y el DJ David Nández recogieron el testigo.

Boda de Jonny Otto y Norma Fernández Susana Ríos

Ainara Reguera fue la encargada de la ambientación y decoración en el Pazo de Cea. Hubo un tatuador y también hinchables. Susana Ríos y Abian Álvarez se encargaron de inmortalizar, en fotos y vídeos, todo el evento.