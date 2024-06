Avisan de que podrían volver a verse auroras boreales en Galicia este fin de semana

Este fin de semana podrían volver a verse auroras boreales en el cielo de Galicia, según informan desde el Observatorio Astronómico de Forcarei (Pontevedra). El fenómeno, que es resultado de una actividad anómala del sol, se dio ya hace algunas semanas y maravilló a todos aquellos que pudieron asistir al "incendio" rosado de los cielos gallegos.

Enrique Alonso, presidente de la Fundación que dirige el Observatorio advierte, sin embargo, de que no se puede garantizar que se pueda observar este fenómeno con claridad. "Es una previsión, porque el sol es muy impredecible y, aunque se sabe que podría tener una actividad más alta los próximos días, no sabemos si se va a traducir en auroras o si no va a llegar nada a latitudes tan bajas", aclara.

El presidente de la fundación que gestiona el Observatorio añade que, "aunque las auroras boreales son un fenómeno bastante habitual en latitudes altas, en Galicia es difícil verlas y no tienen por qué durar toda la noche: puede que se den en un momento concreto únicamente", insiste. Además, la previsión meteorológica para este fin de semana, con nubes densas y tormentas, "impedirá seguro que lo veamos, podríamos descartarlo por completo".

Enrique Alonso aclara también que el ojo humano, probablemente, no sea capaz de detectar esta actividad, que tendría que verse "con una cámara o incluso un móvil que permita mantener abierto el obturador durante, al menos, diez o quince segundos".