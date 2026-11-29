Vigo abre las urnas: más de 236.000 vigueses están llamados a votar este 29-N

Vigo vive este domingo 29 de noviembre una nueva jornada electoral. Tras dos semanas de campaña y la jornada de reflexión de este sábado, los colegios electorales han abierto sus puertas a las 09:00 horas para que los ciudadanos elijan a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Un total de 262.198 electores conforman el censo electoral de Vigo, de los que 236.912 residen en el municipio y otros 25.286 figuran inscritos en el censo de residentes en el extranjero.

La ciudad cuenta con 80 colegios electorales y 372 mesas, repartidas por los diferentes barrios y parroquias. En el conjunto de la provincia de Pontevedra están llamados a votar 926.408 electores, que elegirán a siete diputados y cuatro senadores.

Los más madrugadores ya esperaban en la puerta de los colegios electorales del centro de la ciudad, como el CEIP García Barbón o el Colegio Niño Jesús de Praga, y han hecho "los deberes" a primera hora del día.

Once horas de votación

Los colegios electorales permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el escrutinio de los votos.

Para ejercer su derecho al sufragio, los ciudadanos deberán identificarse mediante el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Aquellos que desconozcan el colegio o la mesa electoral que les corresponde pueden consultar sus datos a través de la sede electrónica del Concello de Vigo o del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A lo largo de la jornada se darán a conocer los avances de participación, previstos para las 14:00 y las 18:00 horas.

En cuanto a la meteorología, las previsiones de MeteoGalicia apuntan a una mejoría del tiempo durante las horas centrales del día, con cielos despejados y temperaturas máximas de 17 grados.

Dónde votan los candidatos

Los principales representantes de PP, PSdeG-PSOE y BNG en Vigo ejercerán su derecho al voto durante la mañana de este domingo, según las agendas facilitadas por las formaciones políticas: