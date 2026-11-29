De los llamamientos a votar al olvido de un DNI: así viven los políticos de Vigo el 29-N

Los principales representantes políticos de Vigo han cumplido este domingo con su cita con las urnas en una jornada electoral que, hasta el momento, transcurre sin incidencias destacadas en la ciudad olívica.

Entre llamamientos a la participación, agradecimientos a los integrantes de las mesas electorales y alguna anécdota, los candidatos de PSOE, PP y BNG al Congreso y al Senado por la provincia de Pontevedra han depositado sus votos a lo largo de la mañana.

PSOE

El secretario general provincial del PSdeG-PSOE, David Regades, ha sido el más madrugador. A las 09:00 horas, ejercía su derecho al voto en el CEIP Josefa Alonso de Alonso, en Matamá. El socialista ha hecho un llamamiento a "la mayor participación de todos y de todas" y ha agradecido el trabajo de los interventores y apoderados de todas las formaciones políticas, así como de las fuerzas de seguridad y los funcionarios que participan en el dispositivo electoral.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha votado a las 10:00 horas en la lonja del Concello. "A todo el mundo en Vigo, en Galicia y en España: a votar, que costó mucho conseguir la democracia", ha declarado ante los medios.

Tras depositar su voto, el regidor ha saludado a los integrantes de las diferentes mesas electorales desplegadas en el Concello para agradecerles su trabajo durante esta jornada.

La cabeza de lista del PSOE al Senado por la provincia de Pontevedra, Carmela Silva, ha votado a las 10:30 horas en la Casa das Artes de Vigo. La socialista ha destacado que se trata de una "jornada histórica" y ha hecho un llamamiento a "defender lo más grande que tenemos: la democracia".

Por su parte, el número uno del PSOE al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, ha acudido a las 12:00 horas al CEIP Seis do Nadal, donde ha animado a participar en la "fiesta de la democracia". "Es hora de que todos manifiesten su posición frente al mundo en el que unos y otros queremos vivir", ha señalado.

PP

El cabeza de lista del PP al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, ha ejercido su derecho al voto a las 11:00 horas en la lonja del Concello de Vigo. El popular ha animado a la ciudadanía a participar en las elecciones con "libertad y conciencia" y "respetando el resultado de estas elecciones".

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha depositado su voto en la Casa das Artes y ha destacado la importancia de la ciudad olívica en estos comicios generales.

Ambos han agradecido la labor de los integrantes de las mesas electorales y de los apoderados de su formación durante una jornada que se está desarrollando sin incidencias destacadas.

BNG

El número dos del BNG al Congreso por la provincia de Pontevedra, Roberto Pascual, ha ejercido su derecho al voto en el CEIP Emilia Pardo Bazán, donde ha animado a la ciudadanía gallega a emitir un "voto contundente" este 29N, frente a quienes alientan a "estarmos caladiños" (estarnos calladitos).

El nacionalista ha protagonizado, además, una de las anécdotas de la mañana electoral en Vigo al olvidarse el DNI en el coche cuando acudió a su colegio electoral.

Precisamente, una de las novedades de estas elecciones generales es la posibilidad de identificarse ante las mesas electorales mediante el DNI digital, a través de la aplicación MiDNI.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha depositado su voto alrededor de las 11:00 horas en el CEIP A Canicouva.

Pendientes de la participación

Los colegios electorales permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en el que comenzará el escrutinio.

Los primeros datos de participación se conocerán a las 14:30 horas, mientras que el segundo avance está previsto para las 18:00 horas.