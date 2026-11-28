El acusado de acuchillar a un joven en Salceda en 2019 durante un juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra, a 23 de marzo de 2026 Adrián Irago / Europa Press

El TSXG confirma los 20 años de cárcel por matar a puñaladas a un vecino de Salceda de Caselas (Pontevedra)

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena a 20 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra al hombre que mató a puñaladas a un vecino de Salceda de Caselas en junio de 2019.

El fallo, dictado de conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, establece también el pago de una indemnización de 70.175 euros a cada uno de los progenitores de la víctima y de 24.836,07 euros a cada uno de sus hermanos.

Un ataque por sorpresa

El jurado consideró acreditado que la víctima falleció como consecuencia de las heridas provocadas por el arma blanca, que llegó a perforarle el corazón.

La sentencia aprecia alevosía por el carácter sorpresivo del ataque y la imposibilidad de la víctima de defenderse. Sin embargo, descarta el ensañamiento por el tipo de heridas y la rapidez con la que se produjo el fallecimiento.

El fallo considera que el grado de culpabilidad del condenado es "el máximo en este caso" y califica de "absolutamente desproporcionado" el desenlace mortal respecto al supuesto detonante del ataque: haberle tirado una copa minutos antes en un local de ocio.

Asimismo, la resolución judicial incide en que la víctima no contribuyó a provocar al agresor, que "traía de casa un arma blanca y no dudó en utilizarla en cuanto tuvo ocasión".