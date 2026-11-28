Piden hasta 12 años para los cuatro acusados de secuestrar a una pareja de intérpretes en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará el próximo miércoles, día 2 de diciembre, a cuatro acusados de secuestrar a una pareja de intérpretes en la ciudad olivica, agredirlos y reclamar por ellos un rescate de hasta 500.000 euros.

La vista, según informa Europa Press, se llevará a cabo a partir de las 13:00 horas

La Fiscalía solicita penas de entre nueve años y seis meses de prisión y 12 años de cárcel como autores de varios delitos de secuestro, robo, pertenencia a grupo criminal o lesiones.

Paliza con bates

Según recoge el Ministerio público en su escrito de acusación, todo ocurrió en la madrugada del 15 de noviembre de 2024, cuando las dos víctimas llegaron a Vigo tras conocer previamente a uno de los procesados en una reunión anterior en Madrid.

Este individuo los habría recogido en la estación de tren con el pretexto de que viajaban para actuar nuevamente de intérpretes en un encuentro.

Sin embargo, este procesado los condujo hasta el poblado marginal de O Vao, en Pontevedra, donde otros dos acusados (con más gente no identificada), les darían una paliza con bates y barras de hierro.

Allí, los tres les habrían pedido que entregasen todo el dinero que llevaban encima y sus móviles, para luego retenerlos. Amordazados, habrían sido trasladados en varias ocasiones a Cangas, a Portugal y de nuevo a Vigo, con ayuda del cuarto acusado, para después darles 100 euros a cada uno para que pudiesen volver a Madrid.

Entre medias, solicitaron a su familia un rescate de hasta 500.000 euros (300.000 euros si se hacía la transferencia de inmediato), que nunca llegó a pagarse.

Por todo ello, la Fiscalía acusa a los cuatro individuos de dos delitos de secuestro y un delito de pertenencia a grupo criminal, pidiendo para ellos nueve años y medio de prisión.

Además, a tres de ellos los ve autores de un delito de robo con violencia y dos delitos leves de lesiones, solicitando también dos años y seis meses más de cárcel y una multa de 900 euros.

A esto habría que sumar una responsabilidad civil de 3.000 euros a pagar a cada una de las víctimas y el pago de los objetos sustraídos.