¿Habrá que ir a votar en Vigo con paraguas? Esta es la previsión para el 29N

Los vigueses están llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre en una jornada en la que el tiempo también será protagonista. Después de un sábado marcado por las precipitaciones, las previsiones meteorológicas apuntan a una mejoría, aunque no conviene dejar el paraguas en casa.

El paso de un frente durante la jornada del sábado y la madrugada del domingo dejará precipitaciones que podrían ser localmente intensas en las Rías Baixas. A medida que avance la jornada electoral, la situación tenderá a estabilizarse, con la apertura de claros.

¿A qué hora lloverá?

Según la previsión de MeteoGalicia, las precipitaciones se concentrarán durante la madrugada, mientras que las horas centrales del día estarán marcadas por los cielos despejados.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 17 de máxima, con vientos flojos.

La próxima semana arrancará con una mayor estabilidad meteorológica en Vigo. Para el lunes se esperan cielos con nubes y claros, una baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 17 grados.