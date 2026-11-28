La Diputación de Pontevedra enciende la Navidad con una chocolatada y una amplia agenda de actividades

La Diputación de Pontevedra ha dado el pistoletazo de salida a su programación navideña con el encendido de la iluminación del Pazo provincial, una chocolatada abierta a toda la ciudadanía y una actuación musical de la banda Broken Peach.

Bajo el lema "Una Navidad al calor de nuestro hogar, la provincia", la administración provincial ha diseñado una agenda de actividades culturales y de ocio familiar que se desarrollará en diferentes municipios.

"Nuestro Nadal refleja una provincia acogedora con lazos de unión fuertes y arraigados", declaró el presidente de la Diputación, Luis López, durante el acto, que reunió a decenas de vecinos en el vestíbulo del Pazo provincial, decorado con un abeto de grandes dimensiones del que cuelgan fotografías de los equipos de trabajo de la institución.

Programación navideña

El Museo de Pontevedra acogerá exposiciones temporales, representaciones teatrales, talleres infantiles, conciertos y visitas guiadas durante las próximas semanas.

Por su parte, los castillos de Soutomaior y Sobroso celebrarán el encendido de su iluminación navideña el próximo 4 de diciembre. Ambos espacios ofrecerán visitas teatralizadas, talleres, actividades infantiles y un espectáculo gratuito de videomapping.

Las entradas para las actividades de los castillos podrán adquirirse a través de sus respectivas páginas web oficiales, castelodesoutomaior.com y castelodesobroso.com, a excepción del espectáculo de videomapping, que será de acceso libre y gratuito.

Más encendidos de luces

Redondela también inauguró este viernes su alumbrado navideño, con ocho niños encargados de pulsar el botón del encendido. El municipio cuenta este año con 895.000 luces LED, 200 arcos luminosos y 600 elementos decorativos repartidos por todas las parroquias.

La celebración prevista para este sábado en Chapela ha sido aplazada por la previsión de lluvia, aunque el alumbrado ya está operativo. Entre las novedades de la programación destacan el Circo de Navidad, del 24 de diciembre al 3 de enero, y una verbena de Nochevieja con la Orquesta Kubo.

El último viernes de noviembre fue también la fecha elegida por otros municipios de la provincia para dar la bienvenida a la Navidad. Tomiño programó en la Praza do Seixo una actuación coral infantil y un espectáculo de Pablo Méndez Performing Arts, mientras que A Guarda organizó una jornada de animación infantil y música en la Praza do Reló.

Mos, el 4 de diciembre

Mos celebrará el encendido de su alumbrado navideño el próximo viernes 4 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, en el Pazo de Mos. La jornada contará con la actuación del grupo infantil Pica Pica, que presentará su espectáculo 'Navidad Total', y de Pablo Méndez Performance.

La programación se completará con tres talleres infantiles de decoración navideña, maquillaje de fantasía y tatuajes temporales, además de una chocolatada gratuita para todos los asistentes.