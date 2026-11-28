Jornada de reflexión de los candidatos en Vigo. PP / PSOE / BNG

Entre cafés, compras y tareas domésticas: así viven los candidatos de Vigo la jornada de reflexión del 29N

Después de quince días de mítines, encuentros con colectivos y una intensa agenda electoral, los candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre han cambiado este sábado los actos de campaña por planes mucho más cotidianos.

En Vigo, la jornada de reflexión ha dejado imágenes de encuentros distendidos en terrazas, visitas al supermercado y reuniones con amigos y vecinos.

Una jornada de tregua antes de que este domingo, a las 09:00 horas, abran sus puertas los colegios electorales.

PSOE: café en Porta do Sol

Miembros del PSOE de Vigo en Porta do Sol durante la jornada de reflexión. PSOE de Vigo

Los socialistas vigueses han elegido el corazón de la ciudad para compartir un encuentro informal durante la jornada de reflexión. En una terraza de Porta do Sol, con el carrusel navideño de fondo, representantes de la formación han disfrutado de un café entre conversaciones y sonrisas.

La cita llega después de que este viernes los socialistas pusiesen el broche final a la campaña electoral en la plaza pública de Vialia, en un acto que terminó con música, confeti y los ya conocidos "pasos prohibidos" del alcalde, Abel Caballero.

Más allá del encuentro, el cabeza de lista socialista al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, tenía previsto dedicar parte de la jornada a pasear por Vigo, mientras que la candidata al Senado, Carmela Silva, aprovecharía para disfrutar de su familia y, especialmente, de su nieto, con el que apenas ha podido pasar tiempo durante la campaña.

PP: supermercado y huerto

El cabeza de lista del PP al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, ha dedicado buena parte de la jornada a recuperar la rutina doméstica.

El popular comenzó el sábado asistiendo en Vigo a las XXII Jornadas Internacionales de AFAGA Alzheimer y a las VIII Jornadas Gallegas sobre Enfermedades Neuromusculares de Asem Galicia.

A media mañana, acompañado de su hijo Juan, acudió al supermercado para llenar la nevera y la despensa después de su ausencia durante la campaña electoral.

Posteriormente, visitó un vivero próximo a su domicilio en Candeán para comprar algunas plantas para su huerto, también desatendido durante las últimas semanas.

Lavadoras, plancha y jardinería, si la lluvia concede una tregua, completarán la tarde del candidato, que finalizará la jornada asistiendo a la gala de la Fundación Andrea, en Santiago de Compostela.

BNG: encuentro en Bouzas

El candidato del BNG al Congreso Roberto Pascual en Bouzas. BNG de Vigo

Por su parte, el candidato del BNG al Congreso Roberto Pascual ha elegido su barrio, Bouzas, para compartir un encuentro informal con representantes institucionales y miembros de la candidatura nacionalista en Vigo.

"Después de una intensísima campaña electoral, estoy ahora mismo en mi barrio, en Bouzas, rodeado de la vecindad y de amistades", ha explicado Pascual.

El nacionalista ha reconocido el cansancio acumulado durante las últimas semanas, aunque ha expresado su ilusión ante la cita electoral de este domingo, en la que espera que las demandas de la ciudad tengan su reflejo en las urnas.

Los candidatos volverán a coincidir este domingo en una jornada en la que ejercerán su derecho al voto durante la mañana y seguirán el escrutinio a partir de las 20:00 horas.