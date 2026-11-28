El BNG reclama dos nuevos centros de información a la mujer en Vigo

El BNG de Vigo reclamará en el Pleno municipal del próximo lunes un refuerzo de los recursos destinados a la prevención de la violencia machista y a la atención de las mujeres víctimas.

La concejala nacionalista Ana Martínez defenderá una moción que insta a la Xunta a actualizar las ayudas económicas a las víctimas conforme al IPC, reforzar los servicios públicos de protección y garantizar la atención psicológica en Atención Primaria.

En el ámbito municipal, el BNG propone la creación de dos nuevos centros de información a la mujer (CIM), al considerar insuficiente que una ciudad de alrededor de 300.000 habitantes disponga de un único centro.

Además, reclama incrementar las partidas destinadas a la sensibilización y atención a las víctimas y dotar de presupuesto al anunciado plan municipal para la abolición de la prostitución.

"Acabar con la violencia machista requiere políticas decididas y requiere presupuestos, y eso es lo que reclamamos en esta moción", ha señalado Martínez.