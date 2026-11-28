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Abel Caballero saca los "pasos prohibidos" en el cierre de campaña del PSOE en Vigo
Al final de la cita de este viernes en Vialia, candidatos y representantes socialistas bailaron al son de la música, con especial protagonismo del regidor olívico
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Que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no pierde la oportunidad de mostrar sus talentos en cualquier ocasión es algo a lo que los vigueses están de sobra acostumbrados.
Desde tocar una guitarra a montar en bicicleta, pasando por practicar cualquier deporte que la ocasión requiera; la lista es larga, y en ella no pueden faltar los bailes.
Los "pasos prohibidos" los sacó a relucir el pasado mes de agosto en O Marisquiño, en una suerte de break dance que, como suele ser habitual, se hizo viral.
Meses después, con el cierre de campaña del PSdeG-PSOE de Pontevedra, Caballero ha vuelto a ponerlos en liza.
Fue este viernes, en el acto celebrado en la plaza pública de Vialia como último encuentro antes de la jornada de reflexión de este sábado y la votación para las elecciones generales del domingo, 29 de noviembre.
Sobre el escenario, además del regidor olívico, se encontraban el secretario general provincial del PSdeG, David Regades; el cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, acompañado de los candidatos Marica Adrio, Manuel Pazos y Tania García; así como la cabeza de lista al Senado, Carmela Silva, y la también candidata a la Cámara Alta Olga Alonso.
Al final, al ritmo de la música, todos comenzaron a bailar, aunque el foco fue para Caballero, que lució una variedad de movimientos que pasaban desde el bailoteo con los dedos haciendo la "V" de Vigo (o de victoria); el agachadito, llegando bien abajo; el cruzadito, al más puro estilo Chikilicuatre; o la agitación de chaqueta, como si fuera una bufanda al aire celebrando una victoria del Celta.
Así se puede comprobar en el vídeo que ha subido el PSdeG-PSOE de Pontevedra a sus redes sociales con una canción, La fuerza de la gente, que hace referencia al lema de los socialistas para esta campaña.
🎉 Vigo pechou a campaña ao ritmo do PSOE! Un PSOE animado, con moita forza e ganas de seguir avanzando, encheu o peche de campaña de música, baile e ilusión. #VotaPSOE #AForzaDaXente https://t.co/FJ4ksqo0L1— PSdeG-PSOE Pontevedra (@PsoePontevedra) November 27, 2026