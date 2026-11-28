Abel Caballero saca los "pasos prohibidos" en el cierre de campaña del PSOE en Vigo

Que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, no pierde la oportunidad de mostrar sus talentos en cualquier ocasión es algo a lo que los vigueses están de sobra acostumbrados.

Desde tocar una guitarra a montar en bicicleta, pasando por practicar cualquier deporte que la ocasión requiera; la lista es larga, y en ella no pueden faltar los bailes.

Los "pasos prohibidos" los sacó a relucir el pasado mes de agosto en O Marisquiño, en una suerte de break dance que, como suele ser habitual, se hizo viral.

Meses después, con el cierre de campaña del PSdeG-PSOE de Pontevedra, Caballero ha vuelto a ponerlos en liza.

Fue este viernes, en el acto celebrado en la plaza pública de Vialia como último encuentro antes de la jornada de reflexión de este sábado y la votación para las elecciones generales del domingo, 29 de noviembre.

Sobre el escenario, además del regidor olívico, se encontraban el secretario general provincial del PSdeG, David Regades; el cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, acompañado de los candidatos Marica Adrio, Manuel Pazos y Tania García; así como la cabeza de lista al Senado, Carmela Silva, y la también candidata a la Cámara Alta Olga Alonso.

Al final, al ritmo de la música, todos comenzaron a bailar, aunque el foco fue para Caballero, que lució una variedad de movimientos que pasaban desde el bailoteo con los dedos haciendo la "V" de Vigo (o de victoria); el agachadito, llegando bien abajo; el cruzadito, al más puro estilo Chikilicuatre; o la agitación de chaqueta, como si fuera una bufanda al aire celebrando una victoria del Celta.

Así se puede comprobar en el vídeo que ha subido el PSdeG-PSOE de Pontevedra a sus redes sociales con una canción, La fuerza de la gente, que hace referencia al lema de los socialistas para esta campaña.