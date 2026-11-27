Nueva fecha y nuevo sorteo de viviendas de promoción pública en Vigo. La Delegación Territorial de la Xunta acogerá la próxima semana y a lo largo de diciembre el sorteo de los inmuebles que se están construyendo en el barrio de Navia.

Según lo anunciado este viernes por el gobierno gallego, la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo acogerá el próximo jueves 3 de diciembre el primer sorteo de viviendas públicas que se están construyendo en Navia. En concreto, se sortearán 38 inmuebles.

El anuncio del sorteo se publicará el próximo lunes 30 de noviembre en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El acto tendrá lugar el 3 de diciembre a las 10:00 horas en el salón de actos de la sede de la Xunta en Vigo ante notario. Las viviendas de esta promoción se adjudicarán en régimen de alquiler y se reservarán el 45% para menores de 36 años.

Estas no son los únicos inmuebles que el gobierno gallego sorteará en Vigo este diciembre. Los días 4 y 18 de diciembre la sede autonómica acogerá el sorteo de un total de 56 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler que está construyendo en San Paio de Navia. De esta forma, antes de finalizar el año se adjudicarán tres de las 15 promociones de la Xunta en este barrio.

El día 4 se sortearán las 38 viviendas que se construyen en la parcela MIVA 10, mientras que el día 18 se celebrará el sorteo de otras 18 viviendas de la parcela MIVA 9. La promoción de 38 viviendas contará con pisos de dos y tres dormitorios, mientras que la de 18 dispondrá de viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. En ambos casos, al tratarse de inmuebles en régimen de alquiler, se reservará el 40% para menores de 36 años.

Requisitos

Los requisitos para acceder a este sorteo y ser beneficiarios son, entre otros, estar inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda del Concello de Vigo como municipio preferente, y residir o trabajar en este municipio. Además, deben carecer de vivienda en propiedad y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el índice de renta de efectos múltiples (IPREM) o 4,5 veces más en el caso de familias numerosas.