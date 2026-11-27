El gobierno municipal de Vigo ha tildado de "política carroñera y difamación" la moción que el PP planteará en el pleno del próximo lunes. Los 'populares' pedirán el cese del concejal Javier Pardo y la comparecencia del alcalde sobre la situación de la licitación del servicio de bus urbano. El Concello ha acusado a la oposición de no atender los "problemas reales" de la ciudad.

Así lo ha trasladado el portavoz socialista, Carlos López Font, que, en un audio remitido a los medios, ha acusado al PP de mantener "de forma permanente" esa política "carroñera" y de "no preocuparse de los problemas reales de la ciudad". "Por eso, porque al grupo socialista sí le preocupan los problemas que las viguesas y vigueses sufren a diario, presentamos una enmienda de sustitución", ha explicado.

Al respecto, ha avanzado que el PSOE propondrá que se debata sobre la situación de la sanidad y la educación públicas, y sobre el hecho de que "la Xunta no apoya el aeropuerto de Peinador" ni la candidatura de Vigo a ser sede del Mundial 2030. "Estos son los problemas reales del día a día, y el gobierno de la Xunta del PP no da respuesta", ha señalado.

Por ello, ha justificado la presentación de la enmienda de sustitución, que incluye "la reprobación y petición de dimisión de los conselleiros de Sanidad, Educación y Presidencia": Antonio Gómez Caamaño, Román Rodríguez y Diego Calvo.