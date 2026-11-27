Varios menores de edad heridos en Vigo tras un accidente entre un bus escolar y un camión

Semana complicada para el tráfico de Vigo. Tras los accidentes registrados en los accesos a la AP-9 este martes, un accidente entre un autobús escolar y un camión en la avenida Ricardo Mella ha resultado en varios menores heridos leves.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos han ocurrido minutos después de las 09:00 horas. Ha sido el propio conductor del autobús el que alertó a los servicios de emergencia, informando de que había tenido un accidente contra un camión mientras transportaba a unos 26 niños.

Inicialmente indicaba que ninguno de los menores estaba herido pero, en una llamada posterior, solicitó asistencia sanitaria para una niña, que presentaba una herida leve. Más tarde, los servicios de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 contactaron con el 112 para explicar que se había solicitado asistencia para unos seis o siete menores que presentaban diferentes traumatismos.

Finalmente, la Guardia Civil ha confirmado que en el minubús viajaban el conductor, un acompañante y 26 menores y ocho de ellos han resultado heridos leves en el siniestro. Por su parte, el conductor del camión está ileso.