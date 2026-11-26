Imagen del proyecto de la nueva grada de Tribuna de Balaídos. Concello de Vigo

El nuevo Balaídos tendrá 43.118 espectadores y una Tribuna de 86 millones de euros para el Mundial 2030

El Concello de Vigo ha presentado este jueves el proyecto de la nueva grada de Tribuna del estadio municipal de Balaídos, después de que la comisión de seguimiento del convenio entre la administración local y el Real Club Celta aprobase por unanimidad la documentación técnica el pasado martes.

El alcalde, Abel Caballero, ha explicado que esta misma documentación será remitida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "La obra estará terminada a finales del año 2029 y cumple los requisitos FIFA", ha asegurado el regidor.

Caballero ha reiterado que Vigo mantiene su condición de precandidata para acoger el Mundial de Fútbol de 2030 y ha señalado que la FIFA, que está realizando visitas a los estadios candidatos, también inspeccionará Balaídos.

Aforo de 43.118 personas

Recreación del interior de Balaídos en un partido del Mundial 2030. Concello de Vigo

La transformación de Tribuna permitirá elevar el aforo total del estadio hasta los 43.118 espectadores. La nueva grada contará con dos alas que se prolongarán sobre las de Marcador y Gol.

El proyecto contempla una profunda renovación de los espacios interiores, con acceso para los autobuses de los equipos, aparcamientos, vestuarios independientes, sala de prensa, zona mixta y nuevos espacios de hospitalidad.

Además, un ascensor conectará directamente los vestuarios y el aparcamiento con el palco de autoridades.

Uno de los elementos más destacados será la cubierta de Tribuna, de 9.000 metros cuadrados, sostenida por una gran viga de unas 600 toneladas de peso, sin apoyos intermedios, que descansará sobre dos torres de acceso.

Una inversión de 86 millones

el proyecto de la nueva grada de Tribuna del estadio municipal de Balaídos. Concello de Vigo

El presupuesto de las obras asciende a 78,3 millones de euros, mientras que la inversión global del proyecto alcanzará los 86 millones. Los trabajos comenzarán en el último trimestre de 2027 y se prolongarán durante 26 meses, hasta finales de 2029.

Durante la construcción se mantendrá operativa la grada inferior de Tribuna. Como actuación previa, el Concello ejecuta desde junio de 2026 el retranqueo de los grandes colectores de servicios situados en el entorno de la grada, con una inversión cercana a los tres millones de euros.

Tres zonas para aficionados

Imagen del proyecto de la nueva grada de Tribuna de Balaídos. Concello de Vigo

El Concello también ha presentado los resultados del estudio de movilidad elaborado para el Mundial de 2030, según el cual más de 128.000 vigueses pueden acceder a Balaídos caminando.

La planificación contempla tres zonas para aficionados, situadas en Castrelos, Navia y Porta do Sol, además de aparcamientos disuasorios con servicios de lanzadera en el Parque Tecnológico y Logístico, Samil y el IFEVI.