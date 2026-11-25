Vigo invierte 725.000 euros en renovar la grada del campo de fútbol de A Madroa

El Concello de Vigo invertirá 725.000 euros para renovar la grada municipal del campo de fútbol de A Madroa, donde juegan As Celtas. Las obras, que comenzarán en enero, tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses y permitirán mejorar la cubierta, estabilizar la estructura y modernizar las instalaciones.

Según anunció este miércoles el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la mesa de contratación clasificó el pasado 19 de noviembre las ofertas para ejecutar esta actuación, que contempla una reforma integral del edificio de la grada.

Los trabajos incluirán la sustitución de la cubierta actual y la estabilización de toda la estructura, además de mejoras en la accesibilidad. Para ello, se instalará un ascensor y se incorporarán aseos adaptados. También se reordenará toda la planta baja para mejorar la distribución de los espacios.

"Con estas obras vamos a solucionar primero las deficiencias de la cubierta al sustituirla, vamos a mejorar la accesibilidad y reordenar los espacios", explicó el regidor.