El Concello de Vigo iniciará la próxima semana las obras de impermeabilización de la cubierta del pabellón polideportivo de Navia, con una inversión de cerca de 37.000 euros. Los trabajos, adjudicados a CIES Obra Civil, tendrán un plazo de ejecución de un mes, aunque su comienzo y desarrollo estarán condicionados por la meteorología.

La actuación permitirá solucionar las filtraciones de agua que se producen en las zonas próximas a los lucernarios y los conductos de ventilación y que afectan al pavimento de la pista. Para ello, será necesario levantar el tramo de césped artificial instalado sobre la cubierta en las zonas donde se realizarán las reparaciones e impermeabilizar las áreas afectadas mediante un sistema de bicapa autoprotegida.

El objetivo, según explicó el alcalde, es resolver las goteras provocadas por las lluvias de los últimos días.

Ayudas de emergencia

Además, el Concello de Vigo ha aprobado una nueva partida de 49 ayudas de emergencia por un importe total de cerca de 22.000 euros. De ellas, 22 se destinarán a alimentación, con una cuantía de 6.580 euros, y otras 23 servirán para sufragar el alquiler de viviendas, con más de 15.000 euros. El resto de las ayudas cubrirán gastos de agua, farmacia, necesidades personales y mobiliario. En concreto, las destinadas al pago de recibos de agua suman 258 euros.

Desde enero, el Concello ha aprobado un total de 2.779 ayudas de emergencia, por un importe de 863.000 euros, que han beneficiado a 7.220 personas.