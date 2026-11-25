El Tribunal Supremo ha dictado sentencia condenatoria para Adif y favorable al planteamiento de la CGT, que denunció vulneración de derecho a la huelga del sindicato y de un afiliado, en septiembre de 2024, en Vigo.

En un comunicado remitido a Europa Press, el sindicato subraya que fue tras no admitirse inicialmente sus pretensiones en el Juzgado de lo Social número 1 de Vigo y, posteriormente, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sin embargo, ahora el Supremo acepta sus planteamientos.

Así, reconoce la demanda de la CGT "de vulneración del derecho a la huelga del sindicato y de un afiliado que trabaja en el gabinete de circulación de Adif en Vigo Urzaiz, al ser sustituido por otra persona que estaba de descanso".

En concreto, el sindicato denunció la actuación de la empresa en la huelga convocada por esta organización contra el genocidio de Palestina, el 27 de septiembre de 2024, en relación a la medida adoptada con este trabajador que secundó la huelga y no acudió a su puesto de trabajo como responsable de circulación en Vigo Urzaiz. Este trabajador es, además, miembro del comité de empresa de Pontevedra por CGT.

Frente al Juzgado de lo Social número 1 de Vigo y el TSXG, que aceptaron el argumento de que la huelga se comunicara fuera de plazo, el Supremo revoca la resolución indicando que en las huelgas generales es suficiente presentar la convocatoria a las autoridades competentes y organizaciones empresariales más representativas en plazo y que consta preaviso de huelga. En su fallo, fija una indemnización de 7.501 euros para el sindicato y de 1.000 euros para el trabajador.