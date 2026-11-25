El PP de Vigo exigirá la destitución de Javier Pardo por las sospechas de amaño en el contrato del bus. PP de Vigo

El PP de Vigo exigirá la destitución de Javier Pardo por las sospechas de amaño en el contrato del bus

El PP de Vigo exigirá en el pleno municipal del próximo lunes la destitución del concejal de Fomento, Servicios y Deportes, Javier Pardo, tras conocerse las informaciones relativas al informe de la Comisión Galega da Competencia que apunta a posibles prácticas colusorias en la licitación del nuevo contrato del autobús urbano.

La presidenta de los populares vigueses, Luisa Sánchez, ha reclamado el cese inmediato del edil por su "responsabilidad política en la opacidad y gestión de la licitación del transporte urbano de Vigo". Asimismo, le ha responsabilizado de la pérdida de 3,5 millones de euros en subvenciones estatales al transporte público.

Sánchez ha criticado la falta de explicaciones del gobierno municipal ante las sospechas de irregularidades en el mayor contrato de la historia de la ciudad, valorado en 470 millones de euros, cuyo procedimiento de licitación permanece suspendido desde el pasado 28 de septiembre.

Los populares reclamarán también la comparecencia de Abel Caballero para esclarecer qué medidas jurídicas y administrativas adoptará el Concello, así como el acceso al informe de Competencia y al expediente de contratación.

Según la dirigente popular, las posibles prácticas irregulares supondrían un sobrecoste de siete millones de euros para las arcas municipales.