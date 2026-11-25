Imagen del accidente y de las retenciones. EP-Cedida / DGT

Un nuevo accidente múltiple en la AP-9 provoca retenciones kilométricas en la entrada a Vigo

La AP-9 ha vuelto a ser escenario de importantes retenciones en la mañana de este miércoles. Un accidente múltiple registrado a su paso por el municipio de Redondela ha provocado colas kilométricas en los accesos a Vigo en sentido sur.

Según fuentes del 112 Galicia recogidas por Europa Press, fueron varios los particulares que alertaron a los servicios de emergencias del siniestro, ocurrido en el punto kilométrico 151 de la autopista.

Desde la central de emergencias se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil.

Se trata del segundo accidente de características similares registrado esta semana en este tramo de la AP-9, después de que el pasado lunes otro siniestro se produjese en las inmediaciones del mismo punto.