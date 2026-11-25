El feminismo ha vuelto a salir a las calles de Vigo para reclamar más recursos para combatir la violencia machista este 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Dos manifestaciones han teñido Urzáiz y Colón de morado, concentrando a miles de personas.

La primera marcha ha partido a las 19:00 horas del cruce de Vía Norte con Urzáiz. Organizada por Resposta Feminista, ha movilizado al mayor número de vecinas y vecinos de Vigo este miércoles, 25 de noviembre. El colectivo puso el foco este año en la "violencia institucional".

"Non quero o teu piropo, quero o teu respeto", "somos o son das que non teñen voz" o "non son mortas, son asasinadas" fueron algunos de los cánticos coreados por las feministas de todas las edades. Niñas y adolescentes demostraron su energía y su compromiso con la causa como ninguna otra activista en esta marcha.

Manifestación del 25N en Vigo S.P.

Esta manifestación, que ha contado con la participación de CCOO, CIG, Galiza Nova, BNG, Fronte Ampla o Podemos, entre otras organizaciones sindicales y políticas, ha concluido en la intersección de Colón, Urzaiz y Policarpo Sanz, donde se ha leído el manifiesto de la convocatoria.

Tras denunciar que el Concello de Vigo no les facilitó ni el palco ni la sonoridad, Resposta Feminista reiteró la necesidad de dotar de más recursos públicos a la lucha contra la violencia de género frente al "escaparate turístico" que promueven tanto el gobierno local como la Xunta de Galicia.

Además, han tenido unas palabras de recuerdo y apoyo a la víctima de la violación grupal de Travesía de Vigo, así como han subrayado la necesidad de optar por un feminismo anticapitalista, anticolonial y antirracista. Asimismo, ante las inminentes elecciones generales, han puesto en valor el papel del feminismo para hacer "frente al fascismo, al racismo y a la transfobia".

Segunda manifestación

La segunda manifestación ha partido a las 20:00 horas desde Vía Norte. Impulsada por Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo y apoyada por el PSdeG y UGT, han salido a las calles para denunciar el "retroceso que las mujeres no podemos permitir", así como defender la abolición de la prostitución: "El sexo de pago, ni opción ni trabajo".