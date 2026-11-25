El mapa de calor de Vigo: dónde se concentran las altas temperaturas y cuáles son los refugios climáticos

Galicia registró este año el verano más cálido desde 1961. Ante el cambio climático y el aumento de las temperaturas, es necesario identificar los refugios climáticos en las ciudades, así como las localizaciones que más calor acumulan.

Con este propósito, la Xunta de Galicia ha desarrollado un visor cartográfico, REFÚXIA-T, que identifica los posibles refugios climáticos de todo el territorio autonómico, así como las islas de calor moderado e intenso. Un mapa que incluye a la ciudad olívica y sus lugares donde escapar y combatir las altas temperaturas.

Desde Cabo Estai hasta Teis, pasando por el centro de la ciudad y las parroquias rururbanas, Vigo cuenta con numerosas ubicaciones que podrían convertirse en refugios climáticos. Ahora bien, como urbe industrial, también concentra islas de calor intenso de gran tamaño.

Islas de calor intenso

La planta viguesa de Stellantis Fábrica de Stellantis en Vigo - STELLANTIS VIGO

Una isla de calor intenso es una zona urbana donde la acumulación de altas temperaturas es especialmente en comparación con su entorno. Según REFÚXIA-T, estas son ubicaciones donde la temperatura de la superficie supera en más de 5,4 grados la del suelo no urbano de los alrededores.

Es decir, son áreas con un mayor contraste térmico, debido a ser superficies pavimentadas, con concentración de edificaciones y escasa vegetación. Además, el tráfico rodado también incrementa la temperatura de estos espacios, especialmente en verano. La Xunta recomienda llevar a cabo medidas en estas áreas: más arbolado, sombra o pavimentos más frescos.

En Vigo, destacan especialmente las zonas industriales, como el caso de Stellantis, la carretera de Camposancos y el Puerto de Vigo. En el caso del litoral portuario, el calor se concentra en el muelle de Zona Franca en Bouzas y en Guixar. También obtienen la calificación de isla de calor intenso Peinador, Puxeiros y el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares.

Islas de calor moderado

Imagen del accidente en Sanjurjo Badía Treintayseis

Las islas de calor moderado corresponden a aquellas zonas urbanas en las que la temperatura de la superficie es "claramente más elevada que en su entorno". REFÚXIA-T incluye en esta categoría espacios cuya temperatura supera entre 3,5 y 5,4 grados respecto al suelo no urbano de las inmediaciones.

Poca vegetación, asfalto, hormigón y abundancia de edificios vuelven a ser las causas de la acumulación de calor en estas áreas, que pueden contribuir a aumentar el calor de su entorno durante los días de verano. Las soluciones pasan de nuevo por más arbolado, sombra y pavimentos más frescos.

En el caso de Vigo, el visor autonómico califica de islas de calor moderado todos los espacios que rodean aquellas con calor intenso: Stellantis, muelle de Bouzas o Guixar. Ahora bien, también incluye calles donde se concentra gran parte del tráfico rodado de Vigo y más naves industriales, como es el caso de Camposancos, Beiramar, Rosalía de Castro, García Barbon o Sarxurxo Badía.

Además, las inmediaciones de los principales hospitales de Vigo son calificados como islas de calor moderado. Tanto Povisa como el Hospital Álvaro Cunqueiro obtienen temperaturas medias por encima de su entorno no urbano más cercano. Por otro lado, sorprende esta denominación en el barrio de Coia, entre el parque de A Bouza y la Avenida de Castelao.

Refugios climáticos

Parque de Castrelos de Vigo. shutterstock

Los refugios climáticos son aquellos espacios con una presencia significativa de vegetación, que provoca que las temperaturas de su superficie sean más frescas que su entorno más inmediato. Parques, jardines y otras zonas verdes suelen obtener esta calificación, ya que son lugares que favorecen ambientes más agradables durante el verano.

REFÚXIA-T identifica estas áreas mediante imágenes satélite, con las que señala zonas con vegetación, rodeadas de tejido urbano y con una temperatura media de su superficie de 0,7 grados por debajo de la media urbana de los alrededores. Cabe recordar que los espacios señalados en el mapa no son refugios climáticos reconocidos, ya que deben también cumplir criterios de accesibilidad, seguridad y confort.

En el caso de Vigo, como no podía ser de otra forma, destacan O Castro en el centro y el parque de Castrelos. Los dos pulmones verdes de la ciudad olívica son, junto a la finca de San Roque, los ejemplos más claros, aunque el visor autonómico también señala espacios urbanos menos reconocidos por los vigueses para escapar del calor: Montero Ríos, el parque de la calle Pizarro o el barrio de Ribadavia.

Las inmediaciones del monte de A Guía, la senda del Agua, gran parte de la parroquia de Vilar, el parque de A Bouza, el entorno de Esturáns, las zonas no urbanizadas de Navia y Alcabre, Toralla o Canido son algunos de las otras áreas que completan la larga lista de espacios que podrían ser considerados refugios climáticos en la ciudad olívica. El visor autonómico se puede consultar en este enlace.