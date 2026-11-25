El Concello de Vigo, sobre la suspensión de la licitación del bus: "Cuando la ley lo permita, diremos qué sucedió"

El Concello ha respondido este miércoles a las acusaciones de su oposición ante las informaciones que indican un posible amaño en el concurso del contrato público del transporte público de Vigo. PP y BNG reclaman explicaciones al alcalde Abel Caballero y el gobierno municipal insiste en que se trata de un "procedimiento confidencial".

Tras la suspensión de la licitación de bus urbano en septiembre, pocos han sido los detalles desvelados sobre las causas de la decisión municipal. Este lunes, Europa Press desveló que el Instituto Galego do Consumo e da Competencia, a petición del Concello, elaboró un informe que señalaba "indicios de prácticas colusorias" en el concurso de contratación pública.

En concreto, el documento señalaba la existencia de ofertas que evidenciaban una falta de interés en ser adjudicatario y una concentración inusual de bajas en los criterios económicos, entre otras supuestas irregularidades. Con todo, Competencia recalcaba que estos indicios no resultan concluyentes pese a haber una concurrencia simultánea y coherente de varios de ellos

Ante la noticia de un "posible amaño" del mayor contrato público de la historia del Concello de Vigo, la oposición ha pedido la comparecencia de Caballero para dar explicaciones. El Partido Popular ha ido este miércoles un paso más allá y ha solicitado la dimisión del concejal de Fomento, Servicios y Deportes, Javier Pardo.

Acto seguido, el portavoz del grupo municipal del PSdeG, Carlos López Font, ha denunciado que las afirmaciones de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, "son rotundamente falsas". "Sabe que lo que está diciendo es falso, sabe que es un procedimiento confidencial y que este proceso no está causado en absoluto por el Concello de Vigo", ha defendido.

De esta forma, Font ha asegurado que el gobierno municipal ofrecerá las explicaciones necesarias cuando "la ley lo permita". "Cuando la ley lo permita, le diremos a la ciudad lo que sucedió. Se dará publicidad a este proceso no causado en absoluto por el Concello de Vigo, sin descartar la exigencia de responsabilidades a los que calumnian", ha aseverado.

Indicios

La investigación revela dos grupos de ofertas: las más competitivas y las menos competitivas, entre las que analiza otros dos subgrupos. Al respecto, concluye que hay una concentración de las ofertas del subgrupo del umbral inferior y una "separación anómala" con respecto a las del umbral superior.

También detecta una progresión equidistante en las bajas agrupadas de esas ofertas menos competitivas, una estructura "difícilmente atribuible al azar" y que es "compatible" con una estrategia destinada a "introducir pequeñas variaciones artificiales respecto de una oferta de referencia", de manera que "se aparente concurrencia".

Igualmente, el informe habla de "falta de racionalidad competitiva" en esas ofertas menos competitivas y de la "incidencia" que puede haber en la fórmula que se emplea para hacer la valoración económica. Es decir, que la puntuación de cada licitador no depende solo de su propia oferta, sino de la posición relativa de las demás; por lo que si una empresa presenta una oferta que no persigue la adjudicación, puede "alterar los parámetros de referencia de la fórmula y modificar la intensidad con la que el criterio económico repercute en la clasificación final".

Sobrecoste de 7 millones

En ese sentido, advierte de que las ofertas no competitivas desplazan los valores de referencia, "alterando el orden de clasificación final", y ello puede influir en que haya un "sobrecoste" para el Ayuntamiento. La empresa que denunció estas prácticas estima que podría ser de unos siete millones de euros.

Al margen de estas consideraciones, Competencia también aprecia otras irregularidades, como que en la oferta de uno de los licitadores se recoja una referencia a otra empresa competidora, algo "difícilmente explicable y que resulta indiciario de la existencia de algún tipo de colaboración entre las empresas".

Finalmente, expone también otros dos indicios sospechosos: que dos empresas contengan una descripción "idéntica" con respecto a uno de los aspectos del pliego, y que haya coincidencia en la "cadencia temporal en la firma de los documentos contenidos en las ofertas presentadas".

Conclusiones

Aunque el organismo autonómico remarca que los indicios no permiten por sí mismos confirmar una infracción ni atribuir responsabilidades, sí presentan entidad suficiente para considerarse indicios fundados de esas prácticas irregulares. Con todo, reitera que esta valoración "no prejuzga" la existencia de infracción ni la responsabilidad.

Este informe fue remitido al Concello para su incorporación al expediente y en septiembre pasado se anunció la suspensión de la licitación por parte de la Administración municipal. En ese momento, fuentes municipales apuntaron como motivo a la "complejidad" de las ofertas presentadas y a la necesidad de una "aclaración" por su parte.