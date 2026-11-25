El Bloque Nacionalista Galego (BNG) se compromete a que "no se dé ni un paso atrás" contra la violencia machista y la ofensiva reaccionaria. Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el frente nacionalista defiende avanzar en las políticas feministas para seguir conquistando derechos frente a la amenaza de los discursos machistas y negacionistas.

Bajo el lema 'Nos jugamos la vida', el BNG llama a convertir la lucha contra la violencia machista en una prioridad en las elecciones generales del 23J. "A día de hoy no lo es cuando el Gobierno estatal destina 180 millones frente a los más de 36.000 millones que dilapida en armamento", denunció este martes en Vigo la candidata del BNG al Congreso, María Obelleiro, junto a representantes de la candidatura y cargos institucionales.

En este sentido, el Bloque apuesta por fortalecer los servicios públicos y la atención integral a las víctimas con recursos suficientes, ante la actual falta de compromisos que, advirtieron, se traduce en problemas muy concretos.

Obelleiro subrayó la necesidad de impulsar y ejecutar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que siguen sin desarrollarse. También reclamó garantizar una gestión pública y directa de los mecanismos de control telemático para las víctimas y poner fin a los problemas de cobertura que se producen en Galicia.

La candidata del BNG propuso, además, que las víctimas de violencia machista se incluyan como colectivo prioritario en el diseño de las políticas públicas de acceso a la vivienda y que los centros de crisis y los CIM móviles, privatizados por el Gobierno de Rueda, se integren en el sistema público.

También puso en valor el trabajo realizado por el Bloque para impulsar la creación de más juzgados exclusivos de violencia de género en Galicia. Sin embargo, afirmó que "no es suficiente" y reclamó incrementar la transferencia de fondos económicos y revisar los criterios de reparto para atender a la realidad gallega.

En la misma línea, la candidata del BNG al Senado, Iria Costas, advirtió del contexto "especialmente preocupante" en el que la derecha y la extrema derecha están poniendo en cuestión los "avances que costaron décadas de movilización y de lucha feminista". Alertó de cómo los discursos machistas y reaccionarios ganan presencia y se normalizan en las instituciones, las calles, los centros educativos y las redes sociales.