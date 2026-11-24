El Concello de Vigo ha aprobado una instrucción que establece el operativo de actuación ante episodios de lluvia intensa, riesgo de inundación y otros fenómenos meteorológicos adversos. Así lo ha anunciado este martes el alcalde, Abel Caballero, que ha explicado que se trata de un protocolo de aplicación permanente ante los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o MeteoGalicia.

El documento contempla dos fases de actuación. La primera, de prevención y preparación, se activa ante avisos amarillos e incluye la consulta de las pleamares, el seguimiento de las precipitaciones hora a hora y la preparación de la señalización para posibles cortes de tráfico.

La segunda fase corresponde al despliegue y la intervención ante avisos naranjas o rojos. En este escenario, el protocolo prevé establecer patrullas fijas de seguimiento, ejecutar cortes y desvíos de tráfico, avisar a la ciudadanía y al transporte público y cerrar la senda fluvial.

El protocolo identifica tres zonas a las que prestar especial atención: Beade, Cabral y el número 47 de la calle Naia. Según ha explicado Caballero, durante episodios de lluvia intensa el agua baja desde Cabral y converge en el río Lagares, que discurre hacia Balaídos. Si las precipitaciones coinciden con la pleamar, se puede producir un "tapón" en la zona llana que provoque desbordamientos en Balaídos, la avenida de Citroën y Muiños.

El alcalde también ha señalado varios puntos en los que suelen producirse inundaciones por los desbordamientos del Lagares: los cruces de la avenida de Castrelos con Arquitecto Palacios y con Alcalde Portanet, así como la intersección de esta última calle con Val Miñor. A ellos se suman la rotonda elevada de la avenida de Citroën, los accesos a Stellantis y a la Zona Franca y, finalmente, la zona de O Caramuxo.