Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles, 25 de noviembre, la Fundación Érguete-Integración se ha sumado a la campaña de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, para visibilizar las dificultades añadidas que afrontan las mujeres con adicciones víctimas de violencia de género.

El estigma asociado al consumo de sustancias, la falta de recursos adaptados y la fragmentación de los servicios de atención constituyen algunas de las principales barreras a las que se enfrentan estas mujeres a la hora de acceder a los mecanismos de protección.

Según los estudios que maneja la entidad, el 80% de las mujeres en tratamiento por abuso de sustancias y el 70% de aquellas con adicciones sin sustancia aseguran haber sido víctimas de algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas.

Ante esta realidad, la fundación viguesa reclama que ninguna mujer quede excluida de los recursos de protección y acogida por presentar problemas de adicciones. Para ello, apuesta por reforzar la red de centros residenciales, desarrollar servicios especializados y mejorar la coordinación entre los sistemas de atención a la violencia de género, adicciones, salud y servicios sociales.

Asimismo, reivindica que el acceso a estos recursos no esté condicionado a la abstinencia y que los equipos profesionales cuenten con formación específica en ambos ámbitos.

"Violencias olvidadas"

Bajo el lema "Violencias olvidadas", UNAD ha lanzado una campaña con motivo del 25N que invita a reflexionar sobre el riesgo de invisibilizar determinadas formas de violencia machista, especialmente aquellas que permanecen ocultas tras los prejuicios y la estigmatización social.

La iniciativa incluye materiales de sensibilización para redes sociales y cartelería que se distribuirá a través de las entidades que integran la red y de distintos espacios de atención.

Con esta campaña, Érguete y el resto de entidades que conforman UNAD reivindican una atención integral que tenga en cuenta las circunstancias de cada mujer y garantice su acceso a los recursos de protección, independientemente de sus problemas de adicción.